Jorge Campos se convirtió en un emblema del futbol mexicano. Gracias a su etapa en activo dentro de las canchas, los aficionados lo siguen recordando y aplaudiendo en cada uno de los lugares donde se para.

Mucho le ha ayudado el hecho de que se mantuvo vigente gracia a su etapa de analista en TV Azteca, donde logró conformar un exitoso grupo junto a Christian Martinoli, Luis García y Zague.

¿Cuántos Mundiales jugó Jorge Campos?

Jorge Campos demostró muchas condiciones desde que debutó con los Pumas. Sin bien el Inmortal siempre ha manifestado que su fuerte era ser delantero, cada que se ponía los guantes no desentonaba y regalaba soberbias atajadas.

Campos tuvo que comer banca debido a que Adolfo Ríos era el titular de los universitarios, pero una vez que salió del club, el Brody se adueñó de la portería del equipo.

Lamentablemente el que pudo haber sido su primer Mundial se le escapó al acapulqueño por el tema de los ‘cachirules’. Tuvo que ver Italia 90 desde la televisión de su casa.

No obstante, trabajó duro y Bora Milutinovic le dio la primera oportunidad de resguardar el arco titular del Tricolor. Cuando se fue y dejó el puesto a Miguel Mejía Barón, la confianza continuó y estuvo presente en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94.

En dicha competencia, Campos jugó los cuatro partidos: Noruega, Irlanda, Italia y Bulgaria. Recibió solamente cuatro goles y detuvo un penalti a los búlgaros, pero no pudo evitar la eliminación.

Jorge Campos se adueñó de la portería de la Selección Mexicana en los 90. Foto: @jorgecamposof

Cuatro años tendría su revancha ya con más experiencia. Pese a que el Conejo Pérez y Oswaldo Sánchez le metieron presión, Manuel Lapuente lo puso de inicio en Francia 98, certamen en el que recibió más goles.

Jorge permitió un tanto a Corea del Sur, un par de Bélgica, otros dos a Países Bajos y nada pudo hacer para evitar la voltereta alemana en Octavos de Final (2-1). Sin saberlo, aquella tarde se despidió de los mundiales el guardameta.

Para Corea-Japón, Javier Aguirre le respetó su jerarquía y lo llamó como tercer portero. Óscar Pérez estaba en plan grande con cruz Azul y no lo dejó jugar un solo minuto.

Cuatro años después Jorge Campos regresó a una Copa del Mundo, aunque en su faceta de auxiliar técnico. El Inmortal era una de las personas de confianza de Ricardo La Volpe. Posterior a eso, inició su carrera de analista de TV Azteca, donde no se ha perdido ningún Mundial.