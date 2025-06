Durante muchos años uno de los debates más intentos en cuanto a Concacaf refiere era saber quién era el mejor portero del área durante la década de los 2010, específicamente. Para Miguel Herrera, técnico de la selección de Costa Rica, la respuesta es clara.

Guillermo Ochoa y Keylor Navas compitieron durante mucho tiempo por el título del mejor arquero de la zona. Independientemente de sus trayectorias a nivel club, ambos guardametas han tenido memorables carreras con sus respectivas selecciones, lo que alguna vez abrió el debate.

El ‘Piojo’ Herrera ha tenido el gusto de dirigir a ambos guardametas a nivel internacional y previo al duelo entre México y Costa Rica decidió inclinarse por uno de los dos porteros. El estratega del combinado tico dio una entrevista para el programa La Última Palabra de Fox Sports en donde confesó a su portero favorito.

“Tuve más tiempo a Memo (Ochoa) y lo conozco bien”, mencionó el timonel del representativo tico. “Viendo lo que hicieron de su trayectoria, por supuesto, Keylor (Navas) creo que está por encima de Memo”, añadió el mexicano.

El ‘Piojo’ se tomó el tiempo de justificar su decisión, la cual decantó meramente por la trayectoria a nivel clubes en donde el paso del guardameta costarricense se sobrepone a la carrera del mexicano solo por su paso por el Real Madrid y sus tres Champions League ganadas con el conjunto merengue.

“Desafortunadamente a Memo no lo llevaron a donde lo tenían que haber llevado para que destacara y fuera mucho más de lo que fue. Y al otro lado, a Keylor si le dieron esa posibilidad, fue a un equipo, demostró, fue creciendo y llegó a un equipo como el Real Madrid y PSG”, explicó Herrera.

Defiende la carrera de Ochoa

A pesar de Guillermo Ochoa está en vías de conseguir su sexta convocatoria a una Copa del Mundo a sus casi 40 años, para Miguel Herrera no considera que la carrera del arquero esté terminada.

“Yo siempre confié en él, me dio resultados, fue un tipo extraordinario. No me digas que es un abuelito, es un tipo extraordinario”, dijo Herrera en LUP. “Físicamente se cuida mucho, es un tipo que está para competir la titularidad”, añadió.

Ahora con Luis Ángel Malagón como inamovible de la portería tricolor, Herrera aplaude el nuevo rol que juega Guillermo Ochoa en Selección Nacional. “Lo he visto en los calentamientos ayudando a los porteros, acercándose, hablando con ellos”, concluyó.