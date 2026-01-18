México, en los últimos años, ha visto reducida la lista de representantes en el balompié de Europa, aunque esta podría aumentar en 2026 tras darse a conocer el interés de un club por un jugador nacional.

De acuerdo con información de TUDN, Jorge Sánchez, lateral del Tricolor y de Cruz Azul, se encuentra en el radar de un club europeo que buscaría incorporarlo a su proyecto.

Se trata del PAOK de la Superliga de Grecia, institución que habría levantado la mano por el defensor para sumarlo a su plantilla, un escenario que actualmente está bajo análisis.

En los últimos meses, Sánchez ha recibido fuertes críticas por su nivel de juego en la Liga MX, situación que ha puesto en duda su capacidad para aparecer en la lista final de Javier Aguirre.

El reporte agrega que no existe una oferta formal por el futbolista, quien, en caso de concretar su fichaje, viviría una nueva etapa del otro lado del planeta tras su paso por el Ajax de Ámsterdam y el Porto de Portugal.

En la vigente temporada, el PAOK se encuentra como líder del balompié griego con 41 puntos en 17 partidos, misma cantidad que el AEK de Orbelín Pineda, que es segundo por diferencia de goles.