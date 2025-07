Hugo Sánchez es el jugador con más jerarquía en el futbol mexicano. Sin bien, su paso en la Selección Mexicana deja mucho que desear, el respeto que infundía era mucho, por lo que tenía su lugar seguro en el equipo titular.

De cara al Mundial de Estados Unidos 94, el nivel del Pentapichichi iba a la baja. Aún así, Miguel Mejía Barón lo consideró, debido a que en la Copa América de un año antes había dejado buenas sensaciones, ya que fue factor importante para llegar a la Final.

¿Por qué Luis García y Miguel Mejía Barón se distanciaron?

Luis García se perfilaba para ser el titular de la Selección Mexicana de cara al Mundial de EU 94. El delantero del Atlético de Madrid se consolidaba como el mejor de toda la baraja que tenía a la mano el entrenador Miguel Mejía Barón.

Sin embargo, uno de los primeros golpes que sufrió en su carrera se dio en la Copa América de Ecuador 1993, donde lo marginaron a la banca, decisión que generó una enemistad entre jugador y técnico.

Durante una charla que tuvo Luis García con José Ramón Fernández, el Doctor recordó cómo fue que le infirmaron que Zague y Hugo Sánchez (a quien le dieron prioridad) serían titulares, mientras que él tendría que esperar su turno en el banquillo.

“Acabamos de comer y me llama al cuarto Miguel Mejía Barón. Zague andaba muy bien, jugábamos Hugo y yo y atrás me parece que jugaba (Benjamín) Galindo. Entonces me dijo ‘Zague anda muy bien. La gente de la Federación Mexicana (de Futbol) me está pidiendo que yo me eche a Hugo Sánchez, o sea que saque del escenario a Hugo Sánchez y no lo voy a hacer. Tú eres el futuro de esta Selección, juegas en España. Andas muy bien, pero tengo que decirte que no vas a ser titular’”, recordó García Postigo.

Luis García arregló sus problemas con Miguel Mejía Barón y son buenos amigos. Foto: Especial

Por otra parte, contó que se fue furiosos a su habitación del hotel, donde tomó una ducha con agua helada para tratar de calmar su enojo. Minutos después, Mejía Barón los buscaría, pero se negó a hablar con él.

“Me acuerdo que Abraham Nava me toca la puerta del baño y me dice ‘Te habla Mejía Barón’. Le contesté, pero le volví a colgar y estuvimos cuatro meses sin hablarnos”, dijo Luis García.

Finalmente, Luis García comprendió la situación y posteriormente todo volvió a la normalidad. Aseguró que le debe mucho en su carrera a Miguel Mejía Barón.

“Para mí, Miguel es mi padre putativo en el sentido deportivo. Si yo fui futbolista se lo debo en un 95 por ciento a Miguel. Estuvimos cuatro meses y medio sin hablarnos porque él defendió a Hugo Sánchez en un momento en el que se lo querían jorobar y yo sentía que era una injusticia terrible”, finalizó.