En menos de 138 días, la Copa del Mundo de 2026 comenzará con el partido de México contra Sudáfrica.

El duelo entre el Tricolor y los Bafana Bafana se disputará el jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas sobre la cancha del estadio Azteca.

Para México y el Coloso de Santa Úrsula, será la tercera ocasión que alberguen un Mundial, por lo que será una cita con la historia, ya que ningún país ni ningún inmueble lo habían hecho anteriormente.

Para la inauguración, Javier Aguirre todavía no tiene definido al 100 por ciento a los futbolistas que utilizará; inclusive; la lista definitiva tampoco la tienen completa.

Aunque, como el propio Vasco lo mencionó previo al partido amistoso contra Bolivia, prácticamente, tiene un 20 por ciento aún por completar.

Con el paso del tiempo, las posibilidades de los jugadores de subirse al barco de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo son cada vez menores.

Por lo que cada convocatoria y cada duelo amistoso, es una enorme oportunidad para intentar convencer a Javier Aguirre de que merecen ser parte de los 26 llamados.

¿Qué piensa Luis Romo sobre la posibilidad de ser convocado por Aguirre para la Copa del Mundo?

Luis Romo es consciente de que no tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026, por lo que deberá demostrar que está listo para representar a México en el torneo más importante de selecciones de la FIFA.

“Es un sueño posible. Muchas veces no dimensionas lo que es estar en Selección y a estos partidos no les damos el mérito, pero aquí te ganas la oportunidad y el lugar; así hay que verlo siempre, son oportunidades y hay que tomarlas como son”, declaró en zona mixta.

Para el centrocampista de las Chivas, es importante aprovechar cada convocatoria como si fuera la última para poder ganarse un lugar entre los 26 jugadores que llamará el Vasco.

“Nunca se sabe cuando es la última vez que vas a venir, [así que] cada vez que estás acá tienes que disfrutarlo a tope. Hay que trabajar a tope, es una oportunidad de subirse al Mundial”, señaló.

De igual forma, el mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 valoró que Javier Aguirre elogiara su desempeño durante el último encuentro ante Panamá, donde disputó los 90 minutos.

“Eso simplemente motiva a pelearlo [el lugar] con más ganas y te motiva porque tú ves que tu trabajo se nota. Es base del trabajo, hay que ir día a día, [pero] siempre es motivante buenas palabras para uno”, destacó Luis Romo.