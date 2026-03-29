Luego de la reinauguración en el estadio Banorte ante Portugal, la Selección Mexicana viaja a Chicago para enfrentar a su similar de Bélgica, este 31 de marzo, en lo que será el último partido de esta Fecha FIFA.

Luego de dejar opiniones divididas en el empate sin goles ante los lusitanos, el equipo que dirige Javier Aguirre tendrá la misión de convencer ante un equipo que el pasado 28 de marzo le metió cinco goles a Estados Unidos.

Conoce cuáles son las principales figuras de Bélgica, próximo rival de la Selección Mexicana / FOTO: @BelRedDevils

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No será un rival para nada fácil. Con figuras como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Youri Tielemans, Axel Witsel, llegan al Mundial de Norteamérica como un hueso duro de roer para cualquiera que se le enfrente.

¿Cuándo y dónde ver el partido de México vs Bélgica?

El siguiente compromiso del Tri está programado para este 31 de marzo, y el pitazo inicial será a las 19:00 horas, Tiempo del Centro de México, en el Soldier Field, de Chicago.

Para los aficionados, el encuentro se podrá disfrutar a través de diversas plataformas. La transmisión estará disponible en TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7 y en sitios digitales como Azteca Deportes.