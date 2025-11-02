En un duelo de infarto disputado en el Estadio Ibn Battuta de Tánger, la Selección Mexicana Femenil Sub 17 selló su pase a las Semifinales del Mundial de la categoría en Marruecos al imponerse 5-4 en la tanda de penaltis a Italia, tras un empate 0-0 que prolongó la agonía hasta el final.

La gran protagonista fue la portera Valentina Murrieta, quien detuvo tres lanzamientos desde los once metros: dos durante el partido y uno decisivo en la definición, convirtiéndose en la figura estelar de una noche memorable para el futbol mexicano.

Lee también: ¿Cómo fue que Juan Dosal cambió el futbol y al Toluca por la crónica deportiva en Televisa?

El encuentro arrancó con México tomando la iniciativa. Buscaron dominar el balón desde el pitazo inicial. A los 15 minutos, pareció llegar el gol de la ventaja con un remate de la delantera Elise Stack, pero la árbitra australiana Lara Lee, tras consultar el VAR, anuló la acción por una supuesta falta previa y concedió penalti a favor de Italia.

¿Cómo fue la actuación de la portera Valentina Murrieta?

Ahí emergió Murrieta: con una estirada impecable, rechazó el disparo de Rachele Giudici y mantuvo el 0-0.

La presión no cesó. Minutos después, en una jugada calcada a la anterior, México cometió otra infracción en el área. Giulia Galli asumió la responsabilidad, pero Murrieta volvió a brillar, atajando su segundo penalti de la noche con una actuación que ya presagiaba su rol heroico.

Al descanso, el marcador seguía inmaculado, gracias a la solidez de la guardameta mexicana. La segunda mitad fue un intercambio de oportunidades fallidas. Ambos equipos generaron chances claras, pero la imprecisión en el último toque frustró cualquier celebración.

Italia rozó el gol en el minuto 90, cuando una salida en falso de Murrieta dejó el balón suelto; Galli cabeceó, pero lo hizo desviado.

México, mostrando signos de fatiga en los compases finales, sufrió un susto mayor en el tiempo añadido: las italianas anotaron, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego tras revisión arbitral.

Con el empate persistente, la resolución llegó en los penaltis. México convirtió sus cinco intentos con precisión quirúrgica. Italia falló en el tercero, cuando Giudici enfrentó de nuevo a Murrieta, quien adivinó su intención y detuvo el balón con seguridad.

Ese atajada selló el 5-4 y el boleto a semifinales, donde las mexicanas se medirán a Países Bajos en busca de un lugar en la final.