Uno de los partidos más atractivos que tendrá la de Javier Aguirre antes del arranque del Mundial de 2026 será el duelo ante Portugal, a efectuarse en el estadio Banorte, en la Ciudad de México.

Y ahora, se dieron a conocer los precios que tendrán las entradas para este compromiso, que además significa poder ver a Cristiano Ronaldo en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

El partido se llevará a cabo el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, y servirá como un buen examen para probar la calidad del equipo del Vasco Aguirre de cara a la Copa del Mundo.

¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Portugal en el Estadio Azteca?

El precio más accesible para el duelo costará 500 pesos mexicanos, y el más caro, rondará los nueve mil pesos en las secciones premium del antiguo estadio Azteca. El cargo por servicio no viene incluido, además de que únicamente estarán a la venta a través de la página de www.fanki.com.mx.

  • Zonas Alto
  • Alto Lateral UF — $500
  • Alto Norte — $1,500
  • Alto Norte UF — $500
  • Alto Sur — $1,500
  • Alto Sur UF — $500
  • Alto Lateral — $2,500
  • Zonas 300
  • Lateral 300B — $5,000
  • Cabecera 300 — $1,750
  • Preferente 300 — $1,500
  • Lateral 300A — $5,000
  • Zonas 100 / 200
  • Lateral 100 — $4,000
  • Norte 100 — $3,800
  • Sur 100 — $3,800
  • Platea 200 — $5,000
  • Premium / Palcos
  • Sierra Porch — $8,000
  • Palcos Club — $6,000
  • Premium A / Premium B Premium A Chairman — $9,000
  • Premium A Corner — $6,500
  • Premium A Locker — $8,000
  • Premium B Locker — $8,000
  • Premium A Super Seat — $8,000
  • Premium B Super Seat — $8,000
  • Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000
  • Zonas especiales
  • Zona para Personas con Discapacidad — $1,750
Boletos para México vs Portugal Foto: Especial
La preventa para adquirir las entradas será del 10 al 12 de diciembre.

