Uno de los partidos más atractivos que tendrá la Selección Mexicana de Javier Aguirre antes del arranque del Mundial de 2026 será el duelo ante Portugal, a efectuarse en el estadio Banorte, en la Ciudad de México.
Y ahora, se dieron a conocer los precios que tendrán las entradas para este compromiso, que además significa poder ver a Cristiano Ronaldo en el césped del Coloso de Santa Úrsula.
El partido se llevará a cabo el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, y servirá como un buen examen para probar la calidad del equipo del Vasco Aguirre de cara a la Copa del Mundo.
Lee también Mundial 2026: Se anuncian más cambios para el torneo: habrá tres ceremonias inaugurales
¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Portugal en el Estadio Azteca?
El precio más accesible para el duelo costará 500 pesos mexicanos, y el más caro, rondará los nueve mil pesos en las secciones premium del antiguo estadio Azteca. El cargo por servicio no viene incluido, además de que únicamente estarán a la venta a través de la página de www.fanki.com.mx.
- Zonas Alto
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
- Zonas 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
- Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
- Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
- Premium A / Premium B Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000
- Zonas especiales
- Zona para Personas con Discapacidad — $1,750
La preventa para adquirir las entradas será del 10 al 12 de diciembre.
Lee también Mundial 2026: Los boletos en reventa para la inauguración entre México y Sudáfrica llegan casi al millón de pesos