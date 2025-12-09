Uno de los partidos más atractivos que tendrá la Selección Mexicana de Javier Aguirre antes del arranque del Mundial de 2026 será el duelo ante Portugal, a efectuarse en el estadio Banorte, en la Ciudad de México.

Y ahora, se dieron a conocer los precios que tendrán las entradas para este compromiso, que además significa poder ver a Cristiano Ronaldo en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

El partido se llevará a cabo el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, y servirá como un buen examen para probar la calidad del equipo del Vasco Aguirre de cara a la Copa del Mundo.

¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Portugal en el Estadio Azteca?

El precio más accesible para el duelo costará 500 pesos mexicanos, y el más caro, rondará los nueve mil pesos en las secciones premium del antiguo estadio Azteca. El cargo por servicio no viene incluido, además de que únicamente estarán a la venta a través de la página de www.fanki.com.mx.

Zonas Alto

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000

Zonas especiales

Zona para Personas con Discapacidad — $1,750

La preventa para adquirir las entradas será del 10 al 12 de diciembre.

