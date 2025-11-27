Cada vez son menos los días en el calendario para que dé inicio la próxima Copa del Mundo 2026. Y por ello, conforme transcurren las manecillas del reloj, se respira más el ambiente mundialista.

Pero antes de llegar a la gran día del 11 de junio, cuando el balón comenzará a rodar para definir al nuevo monarca del balompié en el orbe, primero hay que definir cómo quedarán los grupos del certamen.

De hecho, la Selección Mexicana y el resto de los equipos clasificados para el cita mundialista están a pocos días de conocer a sus rivales en la Fase de Grupos de la justa mundialista.

El sorteo oficial se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, D.C., y marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva para el Tri en la Copa del Mundo que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Una de las mayores incógnitas para la afición mexicana es la identidad del rival que enfrentará al Tri en el partido inaugural en el remodelado Estadio Azteca.

FIFA ya confirmó que ese primer oponente saldrá del Bombo 3 del sorteo, integrado por 12 selecciones.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica, son las 12 selecciones que conforman el Bombo 3, del que saldría el rival contra el que la Selección Mexicana de Javier Aguirre podría abrir el torneo.

Sin embargo, en el caso de Panamá, México no lo enfrentaría, ya que las restricciones del reglamento del Mundial de la FIFA impide que dos equipos de la misma confederación queden emparejados en el mismo grupo, en este caso de la Concacaf (sólo dos equipos de UEFA podrían estar en el mismo sector).

¿Cómo le ha ido a México contra sus posibles rivales en la inauguración del Mundial?

De esta manera la posibilidad de rivales se reduce a 11 selecciones disponibles para enfrentar al anfitrión mexicano.

Ante estos equipos, México presenta un balance regular, ya que solo a cuatro de ellos ha logrado vencer, ha perdido tres y empatado en cuatro, todo en la última ocasión que se vieron las caras.

La buena noticia es que dentro de los equipos que derrotó la última vez que se enfrentó a ellos se encuentra Noruega, selección a la que propinó un 2-1 en 2006.

Costa de Marfil (4-1, en 2013), Escocia (1-0, en 2018) y Arabia Saudita (2-0, en 2025) completan el grupo de los que México venció en su última cita.

En el terreno de las derrotas, el Tri cayó ante Túnez ( 1-3, en 1978), Qatar (0-1, en 2023 y, el más reciente, Paraguay (1-2, en 2025).

Finalmente, en los empates, México igualó ante Egipto (2-2, en 1999), Sudáfrica (1-1, en 2010), Argelia (2-2, en 2020) y Uzbekistán (3-3, en 2023).