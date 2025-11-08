La Selección Mexicana fue la gran sorpresa, debido a que se quedó con el tercer lugar en el Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA que se celebró en Marruecos. En gran medida, el reconocimiento es gracias a las heroicas actuaciones de Valentina Murrieta, quien fue reconocida como la mejor portera de la competencia.

La veracruzana que recientemente cumplió 17 años el 22 de octubre vivió un torneo de ensueño junto a sus compañeras, consagrándose como la gran referente del conjunto tricolor. Sus atajadas, específicamente desde los once pasos, llevaron al equipo de Miguel Gamero hasta el bronce.

Lee también Famoso comentarista de TUDN se despide luego de más de 15 años ¿A dónde se va?

¿En dónde juega Valentina Murrieta?

Desde su actuación ante Italia en los Cuartos de Final, en donde detuvo dos penaltis en el tiempo regular y uno más en la tanda definitiva, Murrieta recibió elogios incluso desde las cuentas oficiales de la FIFA.

Toda la esperanza de un país recayó en los hombros de la joven de Alvarado, Veracruz, quien no se achicó ante los reflectores mundiales. Es por ese motivo que tras vencer a Brasil en el juego por el tercer lugar, recibió el reconocimiento del Guante de Oro.

Murrieta logró mantener su arco imbatido en cuatro de los siete encuentros que disputó México en la Copa Mundial de la categoría. La guardameta del América solo recibió cuatro goles en 630 minutos, por lo que la FIFA, justamente, la reconoció como la mejor del torneo.

Valentina Murrieta festeja luego de que México Sub-17 logró el tercer lugar en el Mundial Femenil. Foto: @fifaworldcup_es

La canterana del América también fue nombrada como la Jugadora Más Valiosa de la victoria mexicana en el partido por el tercer lugar ante Brasil, en donde una vez más se hizo presente atajando penales, lo que fue clave en la obtención del bronce en Marruecos, sede de la Copa Mundial Femenil Sub-17 2025.

De esta manera México deja claro que sigue siendo potencia en las selecciones menores, aunque se espera que para la próxima edición por fin puedan levantar el anhelado título.