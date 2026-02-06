El tema de los jugadores naturalizados en la Selección Mexicana ha estado en boca de todos últimamente. A Julián Quiñones y Germán Berterame, se le ha unido uno más:

El mediocampista del Real Betis ha sido declarado elegible por la FIFA para vestir la camiseta del Tri, luego de cumplir los 5 años de residencia en México, justo un día antes de salir del América.

Álvaro Fidalgo reconoció que tiene “la posibilidad” de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana / FOTO: ESPECIAL
Ante esta situación, Oribe Peralta, una leyenda de la selección por la medalla de oro conseguida en Londres 2012, dio su opinión sobre la posible convocatoria de 'El Maguito' para los partidos de México, y eventualmente, a la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Oribe Peralta sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana?

Aunque Peralta no se mostró en contra de esta posible convocatoria, si cree que hay mexicanos que tienen mejor actualidad que Álvaro Fidalgo.

“Yo lo tengo muy claro, creo que es una posición donde tienes de sobra y si está en gran nivel por supuesto que no le veo ningún problema que sea llamado”, expresó Oribe.

Sin embargo, para el exjugador de América y Santos Laguna, habría que priorizar el talento nacional. “También creo que hay jugadores mexicanos que al nivel que está hoy Fidalgo están muy por encima los que no son naturalizados”, añadió.

Oribe Peralta recordó el oro que consiguieron en Londres 2012. Foto: @OribePeralta.
