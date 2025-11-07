Pocas cosas despiertan tanta pasión en México como los dos clubes más importantes del país en cuanto a futbol refiere. América y Guadalajara — protagonistas del Clásico Nacional — dividen opiniones entre sus aficionados.

Por los vestidores de ambos equipos han desfilado muchos de los mexicanos más importantes de nuestro balompié. Auténticos ídolos del futbol han hecho vibrar a sus respectivas aficiones y unos cuantos privilegiados pueden presumir que, además de formar parte de dos de los clubes más grandes de México, han representado al Tricolor en Copas del Mundo.

La exportación de talento nacional al futbol europeo ha reducido el aporte de ambos equipos a la Selección Mexicana, pero hubo años en donde la base del Tricolor era azulcrema o rojiblanca. Siendo los dos equipos con más historia en el futbol mexicano, es justo hacer el conteo definitivo de aportaciones a los equipos mundialistas mexicanos.

América y Guadalajara, juntos, han aportado 99 futbolistas a las listas definitivas en Copas del Mundo. Pese a que el Rebaño Sagrado históricamente ha jugado únicamente con futbolistas mexicanos, ha habido tres Mundiales a los que México ha asistido sin un solo futbolista rojiblanco, lo que definió la ventaja para su acérrimo rival.

Mientras el que presume ser el equipo más mexicano del país suma 48 aportaciones a la Selección Mexicana en Copas del Mundo, América los supera con 51 elementos, siendo Francia 1998 su mayor contribución con siete elementos, mientras que el Guadalajara presume siete convocados en Chile 1962, la época del Campeonísimo

Estos son los aportes que América y Guadalajara han hecho a la Selección Mexicana en Copas del Mundo