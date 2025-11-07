La Copa del Mundo alberga un sinfín de historias dignas de perdurar a través del tiempo y una de las más controversiales ocurrió en 2014 cuando se disputó la Copa Mundial de Brasil.

A mediados de la década del 2010 el mundo entero descubrió las autenticas locuras que ocurrían en Corea del Norte a cargo de Kim Jong-un, su presidente. El yugo del gobernante norcoreano era tan duro sobre sus habitantes que una noticia sobre la Copa del Mundo trascendió y se terminó por convertir en una leyenda urbana del internet.

Kim Jong-un supuestamente había montado una puesta en escena en donde la selección norcoreana asistía al Mundial de Brasil 2014 — al que ni siquiera clasificó — y enfrentaba una fase de grupos de ensueño. Corea del Norte “venció” a Japón, Estados Unidos y China en fase de grupos, según unos metrajes que se hicieron virales en la web.

Tras una fase de eliminación en donde “se desquitaron” de la goliza que Portugal les propinó en Sudáfrica 2010 — Mundial al que sí asistieron — y posteriormente golearon a Brasil en la final para proclamarse Campeones del Mundo, los novenos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

El hermetismo norcoreano hacía imposible confirmar si el dictador había sido capaz de manipular así a sus habitantes, haciéndoles creer que eran campeones del mundo en un torneo al que ni siquiera acudieron, pero ¿qué pasó realmente?

La verdad sobre la Copa Mundial que ganó Corea del Sur

La locura de Kim Jong-un hizo pensar en occidente que el mandatario sí era capaz de manipular así a la población norcoreana. La realidad es que todo fue una sátira de sus vecinos del sur.

Un canal de YouTube llamado “Korea News Backup” hizo un video a manera de burla en donde el dictador conseguía convencer a sus compatriotas de haber derrotado a sus enemigos políticos en una irreal fase de grupos (pues no puede haber más de un país asiático por grupo) para luego vencer a Brasil en la final de la Copa del Mundo en Maracaná (que sí sucedió en 1950).

El metraje realmente data del 2010, año en donde Corea del Sur sí acudió a la Copa Mundial de Sudáfrica, siendo eliminada en fase de grupos, pero cobró notoriedad cuatro años más tarde, en Brasil 2014.