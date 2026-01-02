Raúl Jiménez es, sin duda alguna, el rostro de la delantera de México para la Copa del Mundo de 2026, una edición con sabor a revancha para el exjugador del América, quien después de recibir una enorme cantidad de críticas en Qatar 2022 apunta a ser el titular de Javier Aguirre.

Sin importar esa etiqueta de indiscutible y con la intensidad que muestra en la Premier League, el delantero compartió su ilusión por formar parte de la lista final del Tricolor y, con ello ser uno de los privilegiados en disputar el torneo de la FIFA en casa.

"Nada se compara con hacerlo (jugar un Mundial) en tu casa", fueron las palabras que Raúl Jiménez dio recientemente en entrevista con TNT Sports y que de inmediato provocaron la reacción de los aficionados, quienes lo han visto triunfar en el balompié inglés con 34 años de edad.

Jiménez, quien en su carrera presume una medalla olímpica tras el triunfo del equipo de Luis Fernando Tena en Londres 2012 ante Brasil, es consciente de lo especial que será jugar en la Ciudad de México y Guadalajara al menos la primera ronda, con el objetivo de marcar su primer tanto en Copas del Mundo tras dos participaciones previas.

En 2025, el atacante del Fulham fue uno de los mexicanos con mayor regularidad en Europa, al participar en 42 partidos, marcar doce goles y dar cuatro asistencias. Estas cifras lo colocan como el tercer mejor goleador mexicano en el Viejo Continente, detrás de Javier "Chicharito" Hernández y Hugo Sánchez.