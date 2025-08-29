Santiago Giménez no entra en planes del Milan ¿Cambiará de club previo al Mundial?

Desde que Massimiliano Allegri tomó el mando del Milan se ha especulado que no tiene contemplado a Santiago Giménez para ser su delantero principal, por lo que estarían buscándole acomodo en la Serie A.

Días atrás el atacante nigeriano Boniface estuvo a punto de reforzar al equipo, pero no pasó las pruebas físicas. Se pensaba que el Bebote podría estar más tranquilo, pero al parecer todavía hay posibilidades de que abandone al cuadro Rossoneri.

¿Santiago Giménez se va a la Roma?

Santiago Giménez no ha tenido mucha puntería en los primeros dos partidos del Milan en la temporada que recién comenzó en la Serie A. Ante el Cremonese se perdió un gol claro en un tiro de esquina donde tenía el marco abierto.

Para el segundo encuentro ante el Lecce, el delantero mexicano desperdició un mano a mano que era la ventaja parcial de su equipo. Posteriormente anotó un tanto que fue anulado por un milimétrico fuera de lugar.

Y justo en la previa del partido de este viernes, se dio a conocer la información de que Giménez pudo haber disputado su último partido con el club, debido a que existe la intención de hacer un intercambio.

Igli Tare, director deportivo de AC Milan, le comentó a Fabrizio Romano que tienen en la mira a un ariete de la Roma, por lo trabajan a marchas forzadas para ver si se pueden hacer el movimiento entre clubes antes del cierre de fichajes.

Santiago Giménez se perdió un mano a mano ante el Lecce. Foto: Especial

“Estamos evaluando un intercambio entre Artem Dovbyk y Santi Giménez; veremos después del partido. Si es posible, haremos el intercambio; si no, nos quedaremos con el equipo actual", dijo el directivo del cuadro italiano.

Pese a que muchos consideran que este es un retroceso en la carrera de Santiago Giménez, sobre todo de cara al Mundial 2026, la realidad es que no es así. La temporada pasada La Loba quedó por encima en la clasificación al Milán, por lo que jugará la Europa League.

En caso de que llegue a la Roma, el Bebote tendrá la posibilidad de pelear por estar en los primeros lugares del Calcio y mostrarse en Europa, cosa que de momento no gozaría con Il Diavolo.