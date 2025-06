La Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo han estado tentando las aguas para una posible incorporación del jugador de las Águilas al equipo mexicano. A día de hoy, con la lesión de ligamento cruzado de otro mediocentro del Tri, Luis Chávez, la puerta se abriría aún más.

Ahora bien, para ser elegible para jugar con México, primero tiene que cumplir un periodo de cinco años de residencia en el país. Este periodo se cumple en febrero del 2026, es decir, en poco menos de ochos meses. Y aunque Fidalgo no ha tomado ninguna decisión aún, esta circunstancia de Chávez podría influir.

Además, según reportes de Fox Sports, a Javier Aguirre le gusta mucho el futbolista azulcrema: "A lo mejor levanta el teléfono y habla con la gente de América para poder seleccionarlo en febrero", aseguró Carlos Rodrigo Hernández.

Javier Aguirre en el partido de México contra Costa Rica Foto: Imago7

¿Qué piensa Álvaro Fidalgo sobre jugar con la Selección Mexicana?

“No lo descarto, no tengo problema en decir que no lo descarto y que no le diría que no obviamente. Pero no fue la naturalización de hace tiempo por eso, tenía la opción de hacerlo y lo hice", expresó.

"No sé cómo pueda llegar a ser, supongo que el tiempo lo dirá si a final terminé jugando con la selección o no“, dijo a Claro Sports.

Álvaro Fidalgo en lamento, durante la Concacaf Champions Cup - Foto: Imago7

