Carlos Salcedo sufrió una seria lesión apenas llegó al Monterrey a principios de 2025, lo que significó una larga rehabilitación de casi diez meses. Apenas en la Jornada 16 de este torneo de la Liga MX recibió sus primeros minutos ingresando de cambio por Sergio Ramos.

El Titán sabe que la competencia por un lugar es muy fuerte en el equipo regio, por lo que deberá trabajar fuerte para llenarle el ojo a Domenec Torrent. El defensa es consciente de que en caso de hacer un buen trabajo, eso le abrirá las puertas a una convocatoria con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

¿Carlos Salcedo cuántos Mundiales ha jugado?

Carlos Salcedo tiene una carrera envidiable, donde pudo jugar en dos equipos importantes de Europa (Fiorentina y Eintracht Frankfurt). No obstante, por sorprendente que parezca apenas disputó un Mundial.

El Titán fue uno de los hombres clave en la zaga de Juan Carlos Orosio en Rusia 2018, aunque después de eso dejó de ser contemplado por el combinado nacional. Pese a que en este proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el zaguero no pierde la esperanza de ser llamado por Javier Aguirre.

De cara al Clásico Regio, Salcedo habló de su recuperación y objetivos a corto y largo plazo. Sorprendió a todos con la idea que tiene de estar en el Mundial 2026, pero sabe que primero debe ser campeón con Monterrey.

Luego de diez meses lesionado, el Titán Salcedo por fin debutó con Monterrey. Foto: Imago7

“Yo me veo en el Mundial 2026 porque siempre ha sido mi ADN, siempre he sido así, no tengo miedo, la gente pensará que es arrogancia, pero no, para mí es confianza, y creo en mis capacidades”, comentó el Titán.

Salcedo hizo énfasis en el hecho de que tener buenas actuaciones con Rayados le abrirá la puerta de México para la máxima competencia de la FIFA el año que viene y no pierde la ilusión de estar en la lista final de convocados.

“Somos conscientes de que, si hacemos un buen torneo y salimos campeones, y el próximo (torneo) también lo seguimos manteniendo, pues es una línea de cuatro muy atractiva para la Selección”, confluyó Salcedo.