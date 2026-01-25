Selección Mexicana confirma su once inicial contra Bolivia

La Selección Mexicana disputa este domingo su segundo partido amistoso de la minigira como visitante ante Bolivia, nación con posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

La escuadra de Aguirre, que logró un triunfo agónico frente a Panamá tras un autogol de los canaleros, ahora se presenta en el Ramón Tahuichi Aguilera Costas, de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de cerrar invicta los dos primeros compromisos del año.

Con la intención de observar a la totalidad de los jugadores, Aguirre ya definió a los once futbolistas que buscarán el triunfo ante los locales, quienes además contarán con el respaldo de su afición.

En comparación con el partido frente a Panamá, México presenta nueve cambios y mantiene a Tala Rangel y Marcel Ruiz como los únicos que repiten en la alineación.

ASÍ EL ONCE DE MÉXICO ANTE BOLIVIA

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez; Diego Lainez, Kevin Castañeda y Armando González