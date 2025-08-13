La Selección Mexicana ha tenido momentos memorables en los Mundiales, pero también ha sufrido eliminaciones que han dejado cicatrices en los aficionados.

A pesar de las altas expectativas que suelen acompañar al Tricolor cada cuatro años, con la esperanza de alcanzar el anhelado quinto partido, algunas ediciones han sido marcadas por actuaciones decepcionantes.

¿Cuáles son las peores eliminaciones de la Selección Mexicana en Copas del Mundo?

Entre las más dolorosas se encuentran Argentina 1978, Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002, Brasil 2014 y Qatar 2022, cada una con su propia historia de desilusión.

Argentina 1978

Representa la peor actuación de México en un Mundial. Bajo la dirección de José Antonio Roca, el equipo, con jugadores como Leonardo Cuellar, Víctor Rangel y un joven Hugo Sánchez, no logró sumar un solo punto en la fase de grupos.

El debut fue una derrota 3-1 ante Polonia, seguida de una goleada histórica de 6-0 contra Alemania, una de las peores exhibiciones del Tricolor en un torneo mundialista. El cierre fue otro 3-1, esta vez frente a Túnez, un rival que parecía accesible.

Con cero puntos y 10 goles en contra, México terminó como el peor equipo de la competencia, por debajo de selecciones como Austria o Irán, en un torneo que coronó al anfitrión Argentina.

Estados Unidos 1994

México mostró un mejor rostro al clasificar como líder de su grupo tras vencer a Irlanda (2-1), empatar con Italia (1-1) y perder ante Noruega (0-1). Sin embargo, la ilusión se desvaneció en octavos de final contra Bulgaria.

Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, la tanda de penales fue cruel: México cayó eliminado, dejando un sabor amargo al quedarse a un paso de los cuartos de final.

Corea-Japón 2002

Trajo otra decepción, especialmente por el rival: Estados Unidos. Dirigidos por Javier Aguirre, los mexicanos llegaron como líderes del Grupo G, con siete puntos, superando a Italia. Sin embargo, en octavos de final, el equipo estadounidense jugó un partido impecable, venciendo 2-0.

La derrota ante el rival de CONCACAF dolió profundamente en el orgullo mexicano, ya que el Tricolor no encontró respuesta ante las "Barras y las Estrellas".

Brasil 2014

Es recordado por el infame "No era penal". México, con una generación talentosa, estuvo a minutos de alcanzar los cuartos de final. El golazo de Giovani dos Santos puso al Tricolor adelante frente a Holanda, pero un penal polémico en los minutos finales permitió a los europeos remontar y ganar 2-1.

Los jugadores mexicanos han señalado que, de haber superado a Holanda, el camino a semifinales parecía accesible, con Costa Rica como siguiente rival.

Qatar 2022

Marcó una de las peores participaciones recientes de México en los Mundiales. Bajo el mando de Gerardo "Tata" Martino, México sumó solo cuatro puntos en la fase de grupos: un empate sin goles contra Polonia, una derrota 2-0 ante Argentina y una victoria 2-1 frente a Arabia Saudita.

El partido contra Argentina fue un punto de cambio, no solo para México, que quedó eliminado en la primera ronda por primera vez desde 1978, sino también para la Albiceleste, que ganó el torneo.