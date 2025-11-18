La Selección Mexicana mide fuerzas con su similar de Paraguay sobre la cancha del Alamodome de San Antonio, Texas.

Como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el Tricolor se enfrenta a la Albirroja en Estados Unidos.

Cabe resaltar que ambos países ya cuentan con su participación asegurada para el próximo Mundial, por lo que promete ser un duelo más que atractivo en el inmueble texano.

México clasificó de manera directa a la justa mundialista al ser, junto a Estados Unidos y Canadá, el anfitrión.

De esta manera, el Tri evitó las Eliminatorias de la Concacaf, pero provocó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tuviera que buscar a los mejores rivales.

Por su parte, Paraguay consiguió su boleto a la Copa del Mundo, gracias a que finalizó en la sexta posición de la tabla de la Clasificación de la Conmebol.

Es decir, los guaraníes evitaron pasar por el Repechaje Intercontinental, que se jugará en nuestro país en los próximos meses.

La Albirroja de Gustavo Alfaro sumó 28 puntos a lo largo de las 18 jornadas de las Eliminatorias de Sudamérica, gracias a los siete partidos que ganó y a los siete que empató.

Este duelo “mundialista” será más que interesante y servirá para que las dos selecciones tengan un parámetro de su nivel, a menos de siete meses de que arranque el torneo de la FIFA más importante a nivel de selecciones.

¿Cuáles son las principales figuras de Paraguay, el rival de la Selección Mexicana?

La Selección de Paraguay cuenta con jugadores importantes en su actual convocatoria para enfrentar a México.

El timonel albirrojo, Gustavo Alfaro, tiene una base de futbolistas experimentados y de jóvenes que son para el futuro.

Entre los guaraníes más destacados, se encuentran los siguientes nombres: Juan Cáceres (Dinamo Moscú), Omar Aldrete (Sunderland) Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing Club de Estrasburgo), Matías Galarza (River Plate), Ramón Sosa (Palmeiras), Roberto Fernández (Espanyol), Antonio Sanabria (Cremonese) y Diego León (Manchester United).

Cabe mencionar que la mayoría de dichos paraguayos militan en el futbol del viejo continente, es decir, semana a semana viven una fuerte competencia en las mejores ligas del mundo.