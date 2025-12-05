México ya conoce a dos de sus tres rivales para el Mundial 2026 y en la Federación Mexicana de Futbol quieren continuar con la planeación que ha pedido Javier Aguirre, previo al debut en la Copa del Mundo.

El Vasco ha pedido encuentros contra Selecciones de alto nivel o en ambientes hostiles y que pongan a prueba a sus futbolistas. En ese contexto, el combinado nacional podría jugar en Centroamérica; sin embargo, se ha complicado.

¿Qué dijeron en la dirección de selecciones nacionales sobre la gira por Centroamérica?

“Enero se ha complicado, pensamos que podría ser Centroamérica, pero se han metido al Repechaje y al Mundial Islas que tienen pocos jugadores locales, entonces estamos apuntando uno en Centroamérica y otro en Sudamérica”, explicó Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales.

Por su parte, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), enfatizó sobre las peticiones de Javier y destacó la concentración que tendrán en el CAR, previo al debut en la Copa del Mundo.

“No hay nada cerrado, pueden cambiar de hoy para mañana, pero Javier nos está pidiendo equipos triple A, hoy también tendrá que sentarse con su cuerpo técnico para hacer definiciones más específicas, tenemos, yo creo, que aprovechar esa concentración de seis semanas en el CAR, a partir del cuatro de mayo, más esos tres partidos de cierre para llegar bien afinados”, declaró el directivo.

¿Cuántos partidos disputaría México previo a su debut en el Mundial 2026?

La Liguilla del torneo Clausura 2026 se jugará sin seleccionados nacionales, Mikel Arriola asegura que el respaldo de los dueños ha sido total y esperan cerrar cinco partidos más, aunados a los dos que ya tienen en marzo: Portugal y Bélgica.

“Aprovechar a fondo los cinco partidos adicionales que podemos tener, sobre todo los partidos posteriores a la concentración. Vamos a concentrar el 4 de mayo en el CAR, tendremos uno en la Ciudad de México, otro en los Estados Unidos y otro en México. Es nuestra responsabilidad es entregarle al cuerpo técnico los mejores partidos posibles”, concluyó Mikel Arriola.