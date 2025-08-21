La Selección Mexicana Femenil ya conoce su camino rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2027, que se celebrará en Brasil.

Para avanzar a la siguiente fase, el Tri Femenil tiene la obligación de terminar como líder de su grupo, un objetivo que, sobre el papel, parece alcanzable dada la diferencia de nivel competitivo entre México y sus rivales.

Las eliminatorias de Concacaf rumbo a Brasil 2027 están organizadas en seis grupos de cinco selecciones cada uno. Solo las líderes de cada grupo avanzarán para unirse a Estados Unidos y Canadá, que ya tienen su lugar asegurado en la fase final.

México, que no logró clasificar a los Mundiales de 2019 en Francia ni al de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, buscará redimirse y regresar al escenario mundialista tras una ausencia de dos ediciones consecutivas.

¿Cuáles serán los rivales de México en las elimiantorias de Concacaf?

Encabezando el Grupo A de las eliminatorias de Concacaf, México enfrentará a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses.

El Grupo A presenta un panorama favorable para el conjunto mexicano. Puerto Rico es, en teoría, el rival más competitivo del sector, pero México cuenta con un historial sólido y una plantilla que combina experiencia con talento emergente.

Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses tienen un nivel más modesto en el futbol femenil, lo que debería permitir al Tri Femenil dominar los encuentros y sumar los puntos necesarios para liderar el grupo sin mayores complicaciones.

Sin embargo, el verdadero desafío llegará en la fase de eliminación directa, donde México deberá medirse ante las mejores selecciones de la región.

¡Listos los rivales para la Clasificatoria Concacaf W 2025/26! 🔥



¡Vamos juntas por ese pase al Campeonato Concacaf W! 🇲🇽#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/G8KcyX9apL — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 21, 2025

El proceso clasificatorio será una oportunidad para que la Selección Mexicana Femenil consolide su proyecto bajo la dirección técnica actual y recupere el protagonismo en la región.

Así quedaron los grupos de las eliminatorias:

GRUPO A

México

Puerto Rico

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Islas Vírgenes Estadounidenses

GRUPO B

Jamaica

Guyana

Nicaragua

Dominica

Antigua y Barbuda

GRUPO C

Costa Rica

Guatemala

Bermuda

Granada

Islas Caimán

GRUPO D

Haití

República Dominicana

Surinam

Belice

Anguilla

GRUPO E

Panamá

Cuba

Saint Kitts y Nevis

Curazao

Aruba

GRUPO F