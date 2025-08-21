La Selección Mexicana Femenil ya conoce su camino rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2027, que se celebrará en Brasil.
Para avanzar a la siguiente fase, el Tri Femenil tiene la obligación de terminar como líder de su grupo, un objetivo que, sobre el papel, parece alcanzable dada la diferencia de nivel competitivo entre México y sus rivales.
Lee también: Filtran nuevas imágenes de la remodelación del Estadio Azteca ¡Así lucen los avances!
Las eliminatorias de Concacaf rumbo a Brasil 2027 están organizadas en seis grupos de cinco selecciones cada uno. Solo las líderes de cada grupo avanzarán para unirse a Estados Unidos y Canadá, que ya tienen su lugar asegurado en la fase final.
México, que no logró clasificar a los Mundiales de 2019 en Francia ni al de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, buscará redimirse y regresar al escenario mundialista tras una ausencia de dos ediciones consecutivas.
¿Cuáles serán los rivales de México en las elimiantorias de Concacaf?
Encabezando el Grupo A de las eliminatorias de Concacaf, México enfrentará a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses.
El Grupo A presenta un panorama favorable para el conjunto mexicano. Puerto Rico es, en teoría, el rival más competitivo del sector, pero México cuenta con un historial sólido y una plantilla que combina experiencia con talento emergente.
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses tienen un nivel más modesto en el futbol femenil, lo que debería permitir al Tri Femenil dominar los encuentros y sumar los puntos necesarios para liderar el grupo sin mayores complicaciones.
Sin embargo, el verdadero desafío llegará en la fase de eliminación directa, donde México deberá medirse ante las mejores selecciones de la región.
El proceso clasificatorio será una oportunidad para que la Selección Mexicana Femenil consolide su proyecto bajo la dirección técnica actual y recupere el protagonismo en la región.
Así quedaron los grupos de las eliminatorias:
GRUPO A
- México
- Puerto Rico
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Islas Vírgenes Estadounidenses
GRUPO B
- Jamaica
- Guyana
- Nicaragua
- Dominica
- Antigua y Barbuda
GRUPO C
- Costa Rica
- Guatemala
- Bermuda
- Granada
- Islas Caimán
GRUPO D
- Haití
- República Dominicana
- Surinam
- Belice
- Anguilla
GRUPO E
- Panamá
- Cuba
- Saint Kitts y Nevis
- Curazao
- Aruba
GRUPO F
- Trinidad y Tobago
- El Salvador
- Honduras
- Barbados