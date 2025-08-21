La Selección Mexicana de Javier Aguirre encarará un cierre de 2025 crucial en su preparación para el Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Tras paso marcado por altibajos, incluyendo la eliminación en primera ronda de la Copa América y la conquista de la Copa Oro, el Tricolor busca consolidarse con un calendario de partidos amistosos de alto nivel que servirán como ensayo para el torneo global.

Lee también: Pepe Segarra se queda sin trabajo en Fox Sports ¿Cambiará de televisora?

El equipo mexicano, que no disputará eliminatorias mundialistas por su condición de anfitrión, aprovechará cada encuentro para pulir su estrategia y cohesionar al grupo.

Aguirre, quien ya lideró al Tri en los Mundiales de 2002 y 2010, tiene la misión de recuperar la confianza de la afición y posicionar a México como un contendiente sólido en 2026.

La reciente conquista de la Concacaf Nations League 2025 y Copa Oro refuerzan el optimismo, pero el camino exige enfrentar rivales de talla internacional.

El calendario de 2025 incluye partidos amistosos confirmados durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre.

El 6 de septiembre, México se medirá ante Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum, California, a las 20:00 horas.

Tres días después, el 9 de septiembre, enfrentará a Corea del Sur en el GEODIS Park, Nashville, a las 19:00 horas. Ambos duelos ante selecciones asiáticas pondrán a prueba la velocidad y técnica del Tri.

En octubre, el 11, el combinado mexicano chocará con Colombia en el AT&T Stadium, Dallas, a las 19:00 horas, mientras que el 14 cerrará ante Ecuador, con horario por definir. Mientras que en noviembre enfrentaría a Uruguay y Paraguay.

El Vasco estuvo en el duelo entre el Inter de Miami y los tigres

Mientras se alista para estos duelos amistosos, Javier Aguirre fue visto en el Chase Stadium la noche del miércoles durante la victoria del Inter de Miami sobre Tigres en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

El director técnico de la Selección Mexicana se encontraba con su familia en uno de los palcos a nivel de cancha.

Si la intención del timonel tricolor era ver en vivo a Lionel Messi, se quedó con las ganas. Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami, no convocó al astro argentino para el partido ya que arrastra una lesión.

El palco otorgado por la Major League Soccer (MLS) para Javier Aguirre, es donde suele ver los partidos David Beckham, dueño del conjunto de la Florida.