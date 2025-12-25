Selección Mexicana: La vez que Javier Aguirre metió un gol a la Argentina de Maradona

En la actualidad, el choque entre México y Argentina ha tomado tintes de clásico en cualquiera de las categorías en que ambos seleccionados se enfrenten; sin embargo, hace algunos años, previo al Mundial de 1986, estas nacionales se vieron las caras en territorio mexicano, cuando el conjunto sudamericano era liderado por el astro Diego Armando Maradona.

Fue el Estadio Cuauhtémoc el escenario donde los jugadores del Tricolor, dirigido en ese entonces por el técnico Bora Milutinovic, hicieron los honores al once bajo la batuta de Bilardo, todo en juego de preparación para la justa mundialista que se celebraría en territorio mexicano, donde sin saberlo, Maradona y compañía alcanzarían la gloria.

Lee también: Samuel García destapa por qué el Tri no jugará en Monterrey y exige compensación inmediata

Fue en ese partido, donde el ahora técnico del Tri, Javier Aguirre, marcó un gol que puso contra la pared al conjunto Albiceleste durante gran parte del cotejo.

Previamente, ambos equipos se vieron las caras el 14 de noviembre de 1985, en el Coliseo de Los Ángeles, donde igualaron 1-1 con goles del Pelusa y Tomás Boy.

En el Cuauhtémoc, el estratega serbio mando al terreno de juego a un once cargado de estrellas del futbol mexicano.

¿Cuál fue la alineación de México para el partido ante Argentina en el Cuauhtémoc?

El cuadro local se presentó ante la afición poblana con Pablo Larios en la portería; Raúl Servín, Fernando Quirarte, Félix Cruz, Mario Trejo, en la defensa; Carlos Muñoz, el 'Vasco' Aguirre y Tomás Boy, en la media cancha; mientras que, en el ataque, Manuel Negrete, Miguel España y Javier Hernández completaban al conjunto Tricolor.

Tras el silbatazo inicial apenas había transcurrido un minuto con 11 minutos cuando las gradas del Estadio Cuauhtémoc estallaron de jubilo.

Fue la primera jugada de peligro del conjunto mexicano, cuando Tomás Boy cobró un tiro libre directo que el portero Luis Islas no pudo quedarse con el esférico y Aguirre llegó a tiempo para empujar la de gajos al fondo de las redes.

Con esa ventaja, el cuadro de Bora se mantuvo gran parte del partido; no obstante, la diferencia no pudo ser mayor por parte de los locales que intentaron en varias ocasiones ampliar la superioridad en el score.

Así que fue cuestión de tiempo para que el equipo rival lograra igualar los cartones y fue al minuto 68 cuando cayó el tanto del empate.

Fue tras un cobro de tiro de esquina cuando Óscar Ruggeri se levantó entre la zaga mexicana para rematar con un testarazo certero que fue suficiente para superar al guardameta Pablo Larios y con ello sentenciar el partido.

A pesar de las inclemencias de los rayos del sol, la afición no se apartó de sus lugares en el Cuauhtémoc, pues no quisieron perderse un minuto del partido de la Selección Mexicana enfrentando a Argentina, que tiempo más tarde se convertiría, con Diego Armando Maradona, en el monarca del balompié Mundial ante la mirada de miles de aficionados en el Estadio Azteca, pero esa... es otra historia.