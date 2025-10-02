De cara a la Fecha FIFA de octubre, la Selección Mexicana está convertida en un auténtico hospital. Quizás la noticia que más conmocionó fue la de Rodrigo Huescas, quien prácticamente se despidió del Mundial 2026 tras romperse los ligamentos en un partido de Champions League.

No obstante, recién se le agregaron las sensibles bajas de Edson Álvarez y Raúl Jiménez, quienes no serán considerados por Javier Aguirre en la lista que se dará mañana para los partidos contra Colombia y Ecuador.

¿Por qué Edson y Jiménez no jugarán con México?

Previo a que se dé a conocer la lista de convocados de México para la Fecha FIFA de octubre, trascendió que Edson Álvarez y Raúl Jiménez no estarán en los partidos del combinado nacional.

En el caso del Machín, recién se recuperó de la lesión que sufrió ante Japón a principios de septiembre, lo que lo obligó a perder actividad con el Fenerbahce. Apenas esta semana regresó a jugar en Europa League y buscaría mantenerse en su club para ganarse un lugar en el cuadro titular.

Edson Álvarez sufrió una lesión de la que recién se recuperó en la Fecha FIFA de septiembre. Foto: Imago7

Por su parte, en el último partido del Fulham, Jiménez salió tocado, por lo que evitaría correr riesgos y se mantendrá en Inglaterra para intentar recuperarse lo antes posible y de esta manera volver a la acción.

Estos dos jugadores se suman a las bajar de Rodrigo Huescas, quien se perderá esta temporada con el Copenhague debido a una lesión seria. Prácticamente está fuera de la Copa del Mundo.

Asimismo, Roberto Alvarado no será contemplado por Javier Aguirre para los partidos ante Colombia y Ecuador, ya que todavía se encuentra recuperándose de la lesión de tobillo que sufrió en el Clásico Nacional ante América, donde fue uno de los que anotó gol.