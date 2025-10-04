En el Clausura 2024, Uriel Antuna se consolidó como uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. Fue el pilar del Cruz Azul que llegó a la Final de ese torneo ante el América, donde anotó en el partido Ida, pero poco pudo hacer para evitar la derrota en el juego definitivo.

Se esperaba que un torneo después buscara revancha y por fin levantara un trofeo con La Máquina. No obstante, después de cinco jornadas del Apertura 2024, tomó la que podría ser la peor decisión de su carrera: fichar con Tigres. Actualmente está borrado y prácticamente el Mundial 2026 se le escapó.

Lee también México Sub-20: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Tri en el Mundial vs Marruecos, HOY sábado 4 de octubre

¿Por qué Antuna no juega en Tigres?

Uriel Antuna llegó como un fichaje bomba a Tigres, que buscaba renovar su plantilla y consideraron que él encajaba con varios de los jóvenes que ya habían integrado previamente a la plantilla.

Las expectativas eran muchas, sobre todo por lo mostrado con Cruz Azul en tres años. Pese a que al principio sí recibió muchas oportunidades de Veljko Paunovic, cuando el serbio fue cesado la cosa cambió mucho con Guido Pizarro.

En el Clausura 2025 el estratega argentino decidió darle muchos minutos, pero la realidad es que no estaba respondiendo en la cancha. En sus primeros dos torneos se fue en blanco en fase regular.

La última vez que Uriel Antuna fue convocado a la Selección Mexicana fue en la Copa América 2024. Foto: Imago7

Para este Apertura 2025 la situación ha empeorado para el Brujo, debido a que no es titular y apenas suma 101 minutos en siete partidos. Incluso ante Santos, apenas pudo sumar un minuto en la cancha, dejando ver la crisis que vive quien fuera uno de los futbolistas más determinantes hace un par de años.

No se sabe si el bajón de juego de Antuna se deba a temas con el técnico o a situaciones personales, lo que es un hecho es que prácticamente las posibilidades de ver de nuevo a Uriel en un Mundial con nulas de seguir con la irregularidad que ha mostrado hasta ahora.

La última ocasión que Uriel Antuna defendió la playera de México fue en la Copa América 2024, donde bajo el mando de Jaime Lozano fracasaron en la fase de grupos. Después de eso, Javier Aguirre no lo ha contemplado.