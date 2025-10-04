La Selección Mexicana tiene dos compromisos muy completos en esta Fecha FIFA, debido a que como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, enfrentará a dos combinados de Conmebol: Colombia y España.

Javier Aguirre deberá hacer frente a ambos partidos con un Tri ‘parchado’, debido a que en los últimos días se presentaron lesiones de jugadores importantes, lo que le abre la posibilidad de ver más opciones a menos de un año de que comience a rodar el balón en la Copa del Mundo.

¿Quién defendió a Memo Ochoa?

Una de las sorpresas en la lista de convocados de Javier Aguirre es la ausencia de Guillermo Ochoa, quien dejó el lugar de tercer portero a Carlos Acevedo, guardameta que va en plan ascendente en la Liga MX.

Más de uno concluyó que luego de que fichó con el AEL Limassol de Chipre, el Vasco no tendría impedimentos para contemplarlo de nuevo, recordando que en septiembre no lo llamó ante Japón y Corea del Sur debido a que no tenía equipo.

No obstante, los dos partidos que suma en la Liga chipriota, donde permitió siete goles, no fueron suficientes para que el entrenador nacional lo convocara, por lo que muchos aficionados comienzan a especular que Aguirre no le cumplirá el sueño de estar en su sexta Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa fue banca en la pasada Copa Oro con la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Sin embargo, un famoso comentarista salió al quite ante las burlas sobre Memo Ochoa, debido a que señaló que no tiene ninguna deuda de que el canterano del América estará en el Mundial 2026.

El Pollo Ortiz utilizó sus redes sociales para defender al portero nacional, e incluso lanzó un mensaje a todos sus detractores, debido a que considera que seguramente harán un tremendo coraje cuando su nombre aparezca en la lista final de México.

“Se alegran de que Memo Ochoa no vaya a Selección y asumen que no va al Mundial. Incluso, se alegran.... La jeta que van a poner cuando lo vean jugar en el Mundial”, publicó el excomentarista de Televisa.