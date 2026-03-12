“No es una generación que transmita muchas ilusiones, expectativas”, expresó Luis Roberto Alves Zague durante la presentación de Panini Adrenalyn XL. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el exgoleador habló sobre las sensaciones que le deja la Selección Mexicana.

Para el histórico delantero del Tri, la generación que suele convocar Javier Aguirre todavía no logra despertar la emoción que provocaban en sus planteles. Zague considera que al equipo le falta mayor juego colectivo y líderes que marquen el rumbo en momentos complicados, como ocurre con Raúl Jiménez.

“Es complicado, es difícil. Esperemos que el envío anímico de estar en nuestra casa, en nuestro país, con el apoyo de nuestra afición, los pueda motivar. Hay muchas dudas. No es una generación que transmita muchas ilusiones, expectativas. Y lo digo con todo respeto a esta generación. Pero como siempre está en ellos, demostrar su calidad, su capacidad. Y que nos regalen esa gran satisfacción a todos los mexicanos”.

El exdelantero también habló del tema físico en el plantel nacional. Confía en que futbolistas importantes como Santiago Giménez, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y César Huerta logren recuperarse para el torneo. Aunque algunos no lleguen con ritmo ideal, Zague considera que su presencia resulta clave en la lista final.

¡LAMENTA LA LESIÓN DE MALAGÓN!



Zague no ocultó su tristeza por la lesión que sufrió el portero del América y que se pierda el Mundial 2026.https://t.co/WdnXXY6tRS pic.twitter.com/cgs2zOPfYq — De10Sports (@De10Sports) March 12, 2026

“Es triste, la verdad. México sí tiene varios futbolistas ahorita en momentos difíciles, complicados de lesión. Esperemos que el tiempo sea bondadoso, generoso. Y que todos los futbolistas que estén con lesiones hoy en día se puedan recuperar lo antes posible. Y puedan llegar a la justa mundialista en mejores condiciones. No sé si óptimas condiciones, pero las mejores condiciones posibles”.

El exdelantero también lamentó la lesión de Luis Ángel Malagón, guardameta del Club América que había tomado ventaja en la portería del Tri. Zague considera que Raúl Rangel puede asumir el rol como sustituto natural en este proceso.

"SIEMPRE QUISE ESTAR EN UNA ESTAMPA” 🥹



Zague, exjugador del América explica lo que significa para él estar en una estampa o tarjeta de Panini. Vio a su papá en una y el quiso igualarlo. pic.twitter.com/5kWZ4vnREd — De10Sports (@De10Sports) March 12, 2026

“Trabajas todos los días, te entregas a tu profesión, tratas de ser profesional de manera integral. Dolores, alegrías, tristezas, momentos difíciles. El poder cumplir y realizar el sueño más grande que tenga cualquier futbolista. Mentiría el que diga que no, que es jugar un mundial. Qué lástima por Malagón. Tala, que debe ser el sustituto natural. Por el orden y por cómo se han manejado las cosas. No se puede borrar un pasado así”.

Zague le abre las puertas a los naturalizados

El tema de los naturalizados no pasó desapercibido. La posible convocatoria de Álvaro Fidalgo se suma a los casos de Julián Quiñones y Germán Berterame. Para Zague, todos cuentan con el mismo derecho de vestir la camiseta del Tri.

“Los naturalizados tienen los mismos derechos que los mexicanos. Así que por algo son naturalizados y por algo tienen derecho a representar el fútbol mexicano. Así dice la ley, así dice la constitución”, sentenció.