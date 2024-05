El pasado fin de semana el Club América logró convertirse en campeón del Torneo Clausura 2024 al vencer al Cruz Azul por 1-0 en el segundo partido de la Gran Final. El jugador Henry Martín fue el autor del valioso gol con el que el trofeo pudo ser levantado por uno de los clubes más regulares de la Liga de México.

Henry Martín. Fuente: Instagram @henrymartinm

Henry Martín además de ser goleador es el capitán del Club América y en sus redes sociales replicó las postales de la celebración del bicampeonato junto a su familia. Esfuerzo y sacrificio fueron las palabras que el futbolista elige cada vez que se le pregunta por la obtención de este nuevo título.

El valor de Henry Martín

Henry Martín afirmó que se siente “muy orgulloso del equipo, de la afición, de la institución. Es una locura esto, es increíble. No me imaginaba lo que podía ser, es muy complicado ser campeón, ahora bicampeón imagínate, es hermoso”. No hay dudas de que este fue un cierre de temporada por demás emotivo y más para un jugador como él que tiene la capitanía a su cargo.

Henry Martín. Fuente: Instagram @henrymartinm

El goleador del Club América tiene 31 años de edad, nació en Mérida y se sumó al club en enero del 2018. Su contrato actual se extiende hasta junio del 2027 por lo que el delantero aún tiene mucho para dar, al igual que con la Selección de México.

En la actualidad, el valor de mercado del jugador mexicano es de 5 millones de euros y en la actual temporada ha disputado 42 partidos y convertido 20 goles, lo que da cuenta de por qué mantiene esta cifra entre sus estadísticas. Ahora, Henry Martín se encuentra disfrutando junto a sus compañeros de este gran presente y de las muestras de afecto que en redes sociales, principalmente, los aficionados le hacen llegar.