La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este lunes un encuentro en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien evaluó las acciones rumbo a la inauguración del Mundial 2026.

Con la inauguración cada vez más cerca, Sheinbaum Pardo confía en que la inauguración de la Copa del Mundo, pactada para el 11 de junio, será un éxito en todos los aspectos.

"Todo va a salir muy bien en el Mundial, y recuerden: todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial", expresó la Mandataria federal.

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Gianni Infantinno está en el país desde la semana pasada, ya que asistió a los partidos del Repechaje Internacional de la FIFA para el Mundial 2026 en Monterrey y Guadalajara respectivamente. De igual forma se le vio en la reinauguración del Estadio Banorte.

"Muy feliz de estar aquí con la Presidenta. Hemos desayunado muy bien", bromeó el mandamás del órgano rector del futbol internacional. "Y preparando este Mundial que va a ser una fiesta y un éxito para México porque somos todos mexicanos", añadió.

Además del mensaje que dedicó a la afición tricolor, el dirigente suizo-italiano le regaló las tarjetas oficiales (amarilla y roja) de la Copa del Mundo a Claudia Sheinbaum "por si alguien se porta mal".

La propia Presidenta compartió en su conferencia matutina que la charla con el dirigente de la FIFA abarcaría el tema de la seguridad, en específico el operativo que se implementará para la Copa del Mundo.

"De seguridad, yo creo que está bien preparado todo el todo el protocolo de seguridad para el Mundial. Hay cosas siempre que mejorar evidentemente y también hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio que también pues esto tiene que ayudarles a revisar, pues sí tuvieron algunos problemas, cómo pueden corregirlos", señaló.