La actividad de las eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de futbol 2026 sigue su curso luego del primer día actividades de esta ventana de la FIFA, donde hubo grandes resultados y sorpresas

Ayer, jueves 4 de septiembre, marcó el inicio de la fase de grupos donde lo más destacado fueron el triunfo de España sobre Bulgaría, la paliza de Bélgica al cuadro de Leichtenstein y el sorpresivo revés de la selección de Alemania ante el combinado de Eslovaquia.

Lee también: James Rodríguez se convierte en el máximo goleador de Colombia en eliminatorias mundialistas; sella boleto a la Copa del Mundo

La Furia Roja tuvo un arranque tranquilo en su grupo clasificatorio, con una victoria 3-0 ante los búlgaros, en un partido que quedó decidido muy pronto. Mikel Oyarzabal abrió el marcador en el estadio Vasil Levski de Sofía en el minuto 5, antes de que Marc Cucurella (30) y Mikel Merino (38) sentenciaran antes incluso del descanso.

El cuadro germano sufrió un primer revés muy preocupante, por 2-0 en su visita a Eslovaquia. En un grupo de cuatro equipos, donde el margen de error es muy reducido, la Mannschaft se vio superada en Bratislava, por los tantos de David Hancko (minuto 42) y David Strelec (55).

La Bélgica de Rudi Garcia solventó el trámite en Liechtenstein con una victoria por 6-0 en Vaduz, con el nuevo capitán Youri Tielemans firmando un doblete (46, 70 de penal). Las otras dianas del partido fueron firmadas por Maxim De Cuyper (29), Arthur Theate (60), Kevin De Bruyne (62) y Malick Fofana (90+1).

¿Cuándo y dónde ver las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 este viernes 5 de septiembre?

Este viernes 5 de septiembre la actividad dentro de la clasificación europea rumbo a la próxima justa mundialista mantiene su curso y de los 10 partidos programados, destaca el Italia vs Estonia y el Ucrania vs Francia.