El mercado de los medios deportivos en México está en ebullición, y un nuevo rumor sacude el panorama: Álvaro Morales estaría cerca de dejar ESPN, donde es una de las figuras estelares.

Según información del diario Récord, el comentarista de origen guatemalteco estaría en el radar de otra televisora que lo posicionaría como el fichaje estelar de este cadena de cara al Mundial 2026 y que busca consolidarse en el competitivo mundo del entretenimiento deportivo en México.

El Brujo se ha convertido en un referente indiscutible de ESPN México. Su capacidad para generar controversia, especialmente en temas relacionados con el América, Lionel Messi y la Selección Mexicana, lo ha consolidado como uno de los pesos pesados de la industria.

En programas como 'Fútbol Picante', Morales no solo participa, sino que lidera los debates con un estilo que combina análisis, provocación y carisma, manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla, además de que a través de sus redes sociales también suele generar bastante ruido en el medio deportivo.

Tras la disminución de la presencia de José Ramón Fernández en pantalla, Morales ha asumido un rol más protagónico junto al también comentarista Javier Alarcón, consolidándose como una de las caras principales de la cadena.

¿Cuál es la televisora que esta interesada en hacerse de los servicios de Álvaro Morales?

Se trata de la televisora FOX, lo cual representaría un golpe significativo para ESPN, pero también un movimiento importante para la cadena rival.

Desde la llegada de Tubi a México, FOX Corporation ha mostrado un interés claro en ganar terreno en el mercado deportivo, sumando a su plantilla a nombres como Rafael Puente y Raúl Orvañanos y ahora su objetivo es llevar el estilo polémico de Morales a sus micrófonos.

La incorporación del Brujo sería un paso importante para la cadena con el objetivo de ofrecer contenido más fuerte rumbo al Mundial 2026.