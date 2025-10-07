La Federación Mexicana de Futbol (FMF), comunicó este 7 de octubre que la Secretaría General de la FIFA, contará con cuatro mexicanos como parte de las comisiones permanentes de la misma organización para el periodo de 2025 a 2029.

Entre estos, destaca la presencia de Mikel Arriola, quien fue asignado al cargo de Vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes.

Los demás, Íñigo Riestra, Mariana Gutiérrez y Paola López fueron nombrados como miembros de las comisiones de Relaciones Institucionales, Futbol Femenino y Comisión Disciplinaria de FIFA, respectivamente.

En el comunicado, FIFA resaltó que estos cambios tienen como meta asegurar que más federaciones del mundo participen en la toma de decisiones, además de hacer crecer la representación femenina.

Así pues, los cargos en la FMF, quien dirige al balompié azteca, quedarían de la siguiente manera: Mikel Arriola como el Comisionado de la federación y el Vicepresidente de Competencias Masculinas de Clubes, mientras Iñigo Riestra continuará como Secretario General de la FMF, al miso tiempo que será miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales de FIFA.

