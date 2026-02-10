Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, anunció oficialmente a la República de Irlanda como su último rival previo a la justa mundialista. Este enfrentamiento forma parte del plan de preparación final del conjunto canadiense antes de su debut en el torneo.

El combinado confirmó que el duelo se disputará el viernes 5 de junio de 2026, a las 19:30 horas locales, en la cancha del Estadio Saputo de Montreal, escenario que recibirá por última vez al equipo antes de que se concentre por completo en su participación mundialista.

Lee también Christian Martinoli y Luis García suman a famosa conductora para la Copa del Mundo de 2026

Tras el anuncio, los seguidores expresaron su emoción por ver al equipo de Jesse Marsch cerrar su preparación con un rival europeo, quien para esa fecha ya sabrá si participará en la Copa del Mundo de la FIFA.

Canadá comparte grupo con Qatar, Suiza y un representante más de Europa, el cual se definirá mediante el repechaje de la UEFA.

LAS GRANDES ESTRELLAS DE CANADÁ PARA EL MUNDIAL

La principal figura del combinado canadiense será Alphonso Davies, capitán y referente absoluto del equipo. El lateral/extremo del Bayern Múnich llegará a la justa mundialista como el jugador más determinante del país, reconocido por su velocidad, capacidad de desequilibrio y liderazgo dentro del vestidor.

Lee también Copa del Mundo: Inteligencia artificial revela su pronóstico para el campeón de FIFA

Junto a él, Jonathan David será otra pieza clave en el ataque de Canadá. El delantero, convertido en el máximo goleador histórico de la selección y recientemente fichado por la Juventus, aportará definición, movilidad y experiencia en el más alto nivel.