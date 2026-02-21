El mundo del futbol contiene la respiración ante la posibilidad de que Lionel Messi no vista la camiseta albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio de 2026.

Aunque falta la confirmación oficial del capitán argentino, ni Argentina ni los aficionados globales aceptan la idea de un torneo sin su figura estelar.

Hace cuatro años, Messi cumplió el sueño de su vida al entregar la tercera estrella a su selección en Qatar 2022. Un nuevo triunfo en esta edición de 2026 convertiría a Argentina en la primera nación en ganar Mundiales consecutivos desde la Brasil de Pelé en 1958 y 1962, una hazaña que reforzaría su legado como potencia histórica.

¿Cuáles son los récords que podría dejar Messi en el Mundial 2026?

Solo con presentarse en la cita, Messi se convertiría en uno de los primeros jugadores en participar en seis Copas del Mundo, récord que también podría alcanzar el portugués Cristiano Ronaldo.

Pero la ambición va más allá: con 13 goles en Mundiales, el rosarino es el futbolista activo más cerca de superar al alemán Miroslav Klose como máximo anotador histórico del torneo, que ostenta 16 tantos en cuatro participaciones.

Antes de esa cumbre, Messi tiene otro desafío clave con Argentina: defender el título de la Finalissima ante la España de Lamine Yamal, programada para el 27 de marzo de 2026 en Qatar.

Este duelo intercontinental representa una revancha apasionante y una prueba de fuego para la generación actual, donde el joven Yamal simboliza el relevo generacional frente al eterno 10.

A sus 38 años —y cumpliendo 39 durante el Mundial—, Messi evalúa día a día su continuidad, priorizando su forma física tras una exitosa etapa en Inter Miami.

El deseo colectivo en Argentina es claro: ver al crack liderar la defensa del título y escribir páginas inéditas en la historia del futbol.