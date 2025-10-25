La fiebre por el Mundial 2026 ya se puede sentir en el ambiente. A menos de un año de que comience el campeonato máximo de la FIFA, los aficionados ya se comienzan a emocionar con el hecho de que México será anfitrión de su tercera Copa del Mundo.

Muchos esperan que las estrellas del futbol estén en las tres sedes que tendrá el país. De entrada, como adelanto Cristiano Ronaldo y su selección serán los encargados de enfrentar el Tricolor en el Estadio Azteca remodelado, un par de meses de que dé inicio la contienda.

¿Qué espera Checo Pérez del Mundial 2026?

Checo Pérez sabe que el próximo año será bastante especial para él, debido a que regresará a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac y, además, México será anfitrión del Mundial 2026.

Es sabido que la otra pasión el piloto mexicano es el futbol, siendo fiel seguir del América. A menos de un año de que se escuche el silbatazo inicial en el Estadio Azteca, Checo aseguró que ya sabe a qué partidos acudirá de la Copa del Mundo.

“El Mundial va a estar increíble, ya tengo los partidos a los que seguramente voy a poder ir, tener un Mundial en casa es algo que creo que va a ser única vez. Y también la F1 lo quiero disfrutar por última vez”, dijo en una charla que tuvo con TUDN.

Checo Pérez aseguró que estará en varios juegos del Mundial 2026. Foto: Imago7

Por otra parte, a sabiendas de que las Águilas no están mostrando su mejor desempeño en la cancha, Sergio Pérez aseguró que confía en el equipo y espera que únicamente se trate de un bache futbolístico.

“Ay el América, espero que sea solo un momento complicado que estamos pasando, pero que cerremos bien la Liguilla, que llegue el equipo bien preparado para otro campeonato”, concluyó.

Este fin de semana se está realizando el Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde el gran ausente es Checo Pérez, debido a que no como aficionado estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.