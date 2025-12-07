El Mundial de 2026 ya se alista para que la pelota ruede por primera ocasión y de paso a la fiesta del balompié internacional.

Esta edición de Norteamérica será histórica, toda vez que contará con 48 selecciones y se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Lee también: Hugo Sánchez: La vez que traicionó a la Selección Mexicana, le metió gol y lo festejó | VIDEO

Entre las sedes para recibir los 104 partidos que disputarán durante el certamen, se encuentra el Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como Azteca y por motivos de patrocinio, como Banorte.

De hecho, el Coloso de Santa Úrsula tendrá el honor de albergar el partido inaugural del próximo 11 de junio, con lo que se convertirá en el primer inmueble en ser testigo de tres ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo, luego de las ocurridas en las justas de 1970 y 1986.

¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo se jugarán en el Estadio Ciudad de México?

Durante la fase de grupos, la capital mexicana vivirá tres encuentros. Además del México vs Sudáfrica del día inaugural, el 17 de junio se enfrentarán Uzbekistán y Colombia a las 20:00 horas, y el 24 de junio el Tri cerrará su participación en la primera ronda recibiendo al ganador del repechaje UEFA (Partido 53) a las 19:00 horas.

El Estadio Ciudad de México será escenario de cinco partidos oficiales, el mayor número asignado a cualquier sede mexicana.

Los dos encuentros restantes corresponden a las rondas eliminatorias: el martes 30 de junio de 2026 se jugará un dieciseisavos de final y el domingo 5 de julio de 2026 un octavos de final.

Si México termina como líder del Grupo A, ambos duelos podrían ser protagonizados nuevamente por el Tri.

Con cinco compromisos, el Estadio Ciudad de México supera a Guadalajara (4 partidos) y Monterrey (4 partidos), consolidándose como la sede mexicana con mayor actividad en el Mundial 2026.