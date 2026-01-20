El Mundial de 2026 de la FIFA será una edición muy especial para los aficionados al fútbol, quienes podrán disfrutar en las canchas de figuras como Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa y Lionel Messi, en lo que será su última participación.

Con ese ingrediente, no sorprende que las marcas busquen explotar al máximo a esas estrellas. Un ejemplo de ello llegó con Lionel Messi, quien para la edición de este año contará con una versión especial de botines.

Mediante redes sociales, Adidas, la marca que ha acompañado al argentino a lo largo de su carrera, compartió las primeras imágenes de los botines que usará el atacante del Inter de Miami de la MLS.

Las piezas de colección, que de inmediato recibieron buenos comentarios por parte de los fanáticos del exfutbolista del FC Barcelona, se presentan con los colores de la bandera de Argentina y las tres tradicionales líneas de la marca en color negro.

En los detalles especiales, se aprecia en la parte trasera tres estrellas que simbolizan los campeonatos y, en la parte lateral, el número diez utilizado por Messi.

La reedición de los F50 Tunit no solo busca rendir homenaje a los primeros pasos de Messi en un Mundial, sino también conectar a una nueva generación de aficionados con la historia viva del futbol.

El diseño combina innovación tecnológica con un guiño nostálgico, recordando aquel 2006 en Alemania donde el joven argentino comenzó a escribir su leyenda en la máxima competencia.