Este martes 3 de marzo, el estadio Akron, en Guadalajara, será el escenario del partido de leyendas del Real Madrid vs Barcelona. Jugadores que marcaron generaciones enteras en la cancha una vez más.

Una de las preguntas más frecuentes de los aficionados, es dónde poder disfrutar este encuentro, que apela a la nostalgia de millones.

¿Dónde ver el partido de leyendas Real Madrid vs Barcelona?

Recientemente, se anunció que TV Azteca emitirá el compromiso a través a través de Azteca Deportes Network, y la APP de Azteca Deportes, 20:00 horas tiempo del centro de México.

¿Qué Leyendas jugarán en Guadalajara?

Entre los nombres que podrían aparecer en la cancha destacan leyendas como Iker Casillas, Fernando Morientes, Carles Puyol, Fernando Hierro, Xavi Hernández y Rafa Márquez, entre otros.

El clásico español, uno de los partidos que más llama la atención en el mundo, ahora intentará dar un buen espectáculo ante aficionados mexicanos.