El centrocampista de la selección peruana Yoshimar Yotún anticipó este miércoles que Uruguay, su próximo rival en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, será un contrincante "complicado" al que se medirán sin margen de error.

"Sabemos con el rival que nos vamos a enfrentar. Sabemos que Uruguay es un rival complicado y no tenemos margen de error. Tenemos que ir a ganar. No nos vale otro resultado", sostuvo en rueda de prensa Yotún.

La Blanquirroja afronta las dos últimas fechas de las eliminatorias en la penúltima posición con 12 puntos y opciones prácticamente nulas de alcanzar la séptima plaza que da acceso a la repesca, ahora en manos de Venezuela con 19 unidades.

El futbolista de Sporting Cristal aseguró que no guarda ninguna espina por la polémica acción en la última visita de Perú a Montevideo, donde se reclamó un gol que el VAR no concedió.

"Recuerdo mucho ese partido que para nosotros fue gol, pero para el VAR no. No es una espina porque nosotros estamos en otra posición y pensando diferente porque necesitamos los tres puntos. Tiene que ser un partido muy inteligente", señaló el volante.

Lee también Santiago Giménez y Diego Lainez fueron cepillados por el Tata Martino del Mundial de Qatar 2022

Una lesión de 15 meses

Yotún expresó su felicidad por estar de vuelta en la selección peruana casi dos años después, tras superar una complicada lesión de rodilla que mantuvo al jugador alejado de la competición durante quince meses.

"Ha sido una lesión muy complicada que me ha dejado mucho tiempo fuera de los campos, tanto a nivel de clubes como de selección. Jamás me di por vencido y jamás pensé en dejar de jugar", explicó el futbolista.

En ese sentido, aseguró que tratará de completar los 90 minutos si el seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, decide que debe jugar el partido completo.

"Estoy en un momento bastante lindo de mi carrera. Esta lesión me ha hecho ver las cosas totalmente diferentes. Estoy disfrutando cada momento que estoy viviendo, estoy mucho más fuerte que antes.

El jugador insistió en que "hay que sacar los partidos adelante" y "mientras haya posibilidad, nosotros vamos a ir con todo".

Lee también Repechaje Mundial 2026: Estas serían las fechas y estadios para disputar los últimos boletos

"𝗠𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗵𝗮𝘆𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮" ❤️‍🔥



Mensaje de Yotún para todos los hinchas de #LaBicolor 🇵🇪



🎟️ 🇵🇪🆚🇵🇾Adquiere la preventa a través de Yape#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/0qzn3Dz8nK — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 28, 2025

Elogios para Guerrero

Consultado por el recambio generacional de la selección, Yotún indicó que "han salido chicos nuevos, lo que es importante, para poco a poco incorporarlos a la selección".

Sobre el goleador y capitán Paolo Guerrero, que se perderá estos partidos contra Uruguay y Paraguay por lesión, Yotún señaló que lo ve "muy bien" y "entero".

"Paolo tiene que jugar hasta cuando él quiera. Es un histórico de Perú, todos le respetamos, le tenemos cariño, sabemos lo que ha hecho por Perú y el mejor premio que puede tener que decida hasta cuándo quiere seguir jugando. Si quiere seguir jugando y siente que aporta, bienvenido sea", concluyó.

Perú visitará a Uruguay en Montevideo el próximo 4 de septiembre y cuatro días más tarde, el día 9, recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Lee también La vez que al 'Chatón' Enríquez le robaron su medalla de oro de los Olímpicos de Londres 2012