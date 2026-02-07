Ferenc Puskás ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, con una carrera llena de títulos y la particularidad de haber disputado dos Copas del Mundo con dos selecciones distintas.

El futbolista húngaro fue uno de los nombres más reconocidos en la historia del futbol y dejó una huella imborrable no solo por sus goles y su talento en la cancha, sino también por el premio que honra su legado: el Premio Ferenc Puskás, otorgado al mejor gol del año, que se entrega durante la ceremonia del Balón de Oro.

Nacido en Budapest el 2 de abril de 1927, Puskás destacó desde joven como delantero de zurda prodigiosa.

Debutó en el Budapest Honvéd FC en la temporada 1943-44 y pronto se convirtió en figura de la liga húngara. Su fama mundial llegó con la selección de Hungría, apodada “Los Magiares Mágicos” o “El equipo de Oro”, que dominó Europa en los años 50 junto a estrellas como Kocsis, Czibor y Hidegkuti.

Ese combinado humilló a Inglaterra en Wembley (6-3) y en la revancha (7-1), posicionándose como favorito para el Mundial de Suiza 1954.

¿Cómo fue su actuación en el Mundial de 1954?

Puskás brilló en la fase de grupos con tres goles en las goleadas ante Corea del Sur (9-0) y Alemania Occidental (8-3). Una lesión lo dejó fuera de cuartos y semifinales, pero regresó para la final.

Hungría ganaba 2-0 con gol suyo, pero la lluvia y la adaptación alemana provocaron la remontada (3-2) en la famosa “maldición de Berna”. Su gol del empate fue anulado por fuera de juego.

Es Ferenc Puskas de los pocos futbolistas que han disputado dos Mundiales con dos selecciones diferentes. Lo hizo con Hungría en 1954 y con España en Chile 1962, tras nacionalizarse por su paso en el Real Madrid.

Tras la revolución húngara de 1956, llegó al Real Madrid en 1958. Allí formó una dupla letal con Di Stéfano, ganando tres Copas de Europa (1959, 1960, 1966), varias Ligas y otros títulos. Su potente disparo le valió el apodo de ‘Cañoncito Pum’.

En 2009, France Football creó el Premio Ferenc Puskás al mejor gol de la temporada, votado por aficionados y expertos. El primero lo ganó Cristiano Ronaldo por un gol espectacular con Manchester United. Desde entonces, el galardón celebra la estética, ejecución e impacto de los goles más bellos, lo que mantiene vivo el nombre de Puskás entre nuevas generaciones.