Uno de los pasajes más oscuros de la Selección Mexicana se vivió justamente con Javier Aguirre en el banquillo. Previo al partido de Octavos de Final ante Argentina, el entrenador mostró un semblante derrotista durante la conferencia de prensa previa al juego, como si presagiara el desastre que se vería en la cancha.

Contrario a lo que había ocurrido cuatro años antes, la Albiceleste fue ampliamente superior al Tricolor y les conectó un contundente 3-1, mandado de regreso a casa una vez más a los de verde.

¿Cómo fue el error que cometió Ricardo Osorio?

El proceso de la Selección Mexicana rumbo a Sudáfrica 2010 fue escabroso. Javier Aguirre entró al quito en el que fue su segundo bomberazo en el banquillo, aunque la situación no mejoró mucho.

En la Copa del Mundo el Tri dejaba más dudas que certezas. Apenas empataron ante el anfitrión en la inauguración, lograron un histórico triunfo ante Francia y cayeron contra Uruguay, por lo que habría revancha en la siguiente ronda.

Argentina sería el rival de México, al que cuatro años atrás tuvieron cerca de la eliminación, pero el milagroso gol de Maxi Rodríguez en tiempos extra cambió el rumbo del partido en Alemania.

Fue totalmente lo contrario. La Albiceleste dominó por completo el partido y aprovechó uno de los regalos más fáciles que han recibido en sus participaciones en un Mundial.

Tras el gol en claro fuera en lugar de Carlos Tévez (26’), en una jugada que el Tricolor quiso armar desde el fondo, Ricardo Osorio recibió un balón a modo y sin que nadie lo presionara.

Al querer hacer una finta, no pudo jalar bien el esférico con la suela de su pie derecho y le puso un bombón a Federico Higuaín, que mano a mano ante el Conejo Pérez no perdonó para el 2-0 parcial.

Ricardo Osorio no pudo controlar el balón y le dejó un regalo a Higuaín para que se pusiera mano a mano ante el Conejo Pérez. Foto: Especial

Esa jugada acompañó al defensa el resto de su carrera. Fue culpado de la eliminación por parte de los aficionados. Ricardo recordó en charla con Yosgart Gutiérrez que pasó los momentos más complicados tras esa jugada en un Mundial.

“Quiero jalar esto (a un lado), pega en los tachones y se va para el otro lado, y sale para allá. Eso fue. Llega Higuaín, nombre wey, hoy me da risa, pero la pasé muy mal. Dije, ‘de aquí soy, vamos muchachos’, pero no, no nos alcanzó. Llego al vestidor y varios me hablaron fuerte.

“Lloré como no tienes idea wey, un pedo de frustración, de coraje, que no sabía si iba a jugar otra Copa del Mundo. Digo, ‘perdón México, muchachos, perdónenme’. No es fácil de digerir. La pasé mal esa noche, la otra semana. México me mataba”, señaló Ricardo Osorio.