Hace un par de semanas, Germán Berterame dejó a los Rayados de Monterrey para hacer caso al llamado de Lionel Messi y convertirse en jugador del Inter Miami; sin embargo, el delantero de la Selección Mexicana todavía no ha podido entrenar en las instalaciones del club estadounidense por un problema con su visa de trabajo.

Vladimir García, reportero de TUDN, informó que "Berterame no ha podido entrenar en las instalaciones del club debido a que no le ha llegado su visa de trabajo. Legalmente no puede trabajar dentro de los Estados Unidos hasta que le llegue el permiso".

El goleador tricolor ya lució los colores de las Garzas e incluso ya debutó con la camieta del Inter Miami, durante un partido amistoso contra Atlético Nacional, sin embargo, lo hizo en territorio colombiano, por lo que no infringió la ley.

Sin embargo, en Miami, no podría jugar hasta que tenga todos sus papeles en orden.

Por ahora, se desconoce si Javier Aguirre podrá convocarlo para el partido amistoso contra Islandia el 25 de febrero en Querétaro con la Selección Mexicana.

