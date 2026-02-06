El legado del 'Brody' continúa. Antonio Campos, hijo del legendario portero mexicano, Jorge Campos, dio un salto importante en su carrera profesional al firmar su primer contrato con el Toronto FC, de Canadá.

El guardameta de 19 años de edad seguirá el camino de su padre, y será parte del equipo canadiense, en lo que será su primera aventura en la élite.

Jorge Campos entrena a su hijo como portero sobre la arena de Acapulco. FOTO: Capturas

Campos arriba al club como apuesta a futuro, con una corta edad y un perfil que combina condiciones físicas (tiene una estatura de 1.85 metros) y buenos reflejos. Además, que lo anunciaron como alguien con “una mentalidad marcada por la resiliencia, la disciplina y la ambición”, a la hora de presentarlo.

¿Qué dijo Antonio Campos sobre su nuevo equipo?

A través de las redes sociales del equipo de Toronto FC, su nuevo arquero le dedicó un mensaje a todos los aficionados del club.

"Estoy muy emocionado por ser parte del equipo. Entrené acá hace un par de años, y me enamoré de la ciudad. Estoy muy contento de empezar este nuevo capítulo juntos. ¡Vamos Toronto!"

Say hi to our newest recruit Antonio Campos 🧤#ITO #TogetherToronto pic.twitter.com/AgzSDeQmf9 — Inter Toronto Football Club (@inter__toronto) February 6, 2026

