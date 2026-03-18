Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su extraordinaria carrera profesional en el arranque del partido entre el Inter Miami y Nashville SC, por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

A los siete minutos de juego, el astro argentino recibió una asistencia en el área del español Sergio Reguilón y se acomodó la pelota hasta engatillar un zurdazo que abrió el marcador en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

Messi acumula 81 goles con la camiseta rosa de Miami después de marcar 672 con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la selección de Argentina.

El capitán del Inter, de 38 años, había convertido el tanto 899 de su ilustre carrera el 7 de marzo en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la liga norteamericana (MLS).

Cuatro días después no vio puerta en el partido de ida de la eliminatoria ante Nashville y el pasado sábado el técnico Javier Mascherano le dio descanso en el duelo ante Charlotte en la MLS.

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Lionel Messi, durante un partido amistoso entre Inter Miami y Aliaza Lima - Foto: AFP

El Jefecito quería tener a su estrella a máximo rendimiento este miércoles para avanzar en la Copa de Campeones, principal objetivo del año para un Inter que en 2025 se coronó por primera vez como ganador de la MLS.

Este duelo ante Nashville SC es muy especial también para la franquicia copropiedad de David Beckham al ser su despedida del Chase Stadium.

El recinto ha sido el hogar del Inter desde su ingreso en la MLS en 2020 hasta la mudanza del próximo mes a su nueva cancha, bautizada como Nu Stadium.

Esta cancha para 26.700 espectadores, cercana al aeropuerto internacional de Miami, será inaugurada el 4 de abril en un duelo ante el Austin en la MLS con Messi como atracción absoluta.

Dos décadas rompiendo redes

El argentino se sigue resistiendo a confirmar su participación en el Mundial de Norteamérica (11 de junio - 19 de julio), pero a finales del año pasado sorprendió al mundo del fútbol al extender su contrato con el Inter hasta el final de la temporada 2028.

El rosarino, que para entonces tendrá 41 años, confirmó así que no está listo para cerrar la carrera más gloriosa del fútbol, reconocida con ocho Balones de Oro.

Casi 21 años atrás, Messi estrenó su cuenta oficial con un gol que maravilló a los aficionados del Barcelona y puso sobre aviso a equipos e hinchadas rivales.

El 1 de mayo de 2005, un joven extremo de pelo largo conocido entonces como La Pulga ingresó en el césped del Camp Nou en la recta final de un partido de liga contra el Albacete.

En sólo tres minutos anotó dos goles, el primero de ellos anulado por fuera de juego.

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Lionel Messi en festejo de gol con el Inter Miami - Foto: EFE

El segundo arrancó con una combinación frente al área con Ronaldinho, que le envió una asistencia por encima de la defensa para que Messi picara la pelota por encima del arquero y se erigiera en el goleador azulgrana más joven en la liga, con 17 años y 10 meses.

Fue el inicio de una época dorada en el Barça, donde convirtió 672 goles en 778 partidos (promedio de 0,86) y alzó 35 títulos antes de su traumática marcha al Paris Saint-Germain en 2021.

En el club francés sumó 32 dianas en 75 juegos (0,43) conquistando tres trofeos, incluidas dos ligas domésticas.

En Miami, donde aterrizó a mediados de 2023, cuenta 81 goles en 96 partidos (0,84) que impulsaron al Inter a lograr los primeros títulos de la historia del club en la Leagues Cup de 2023 y la MLS en 2025.

Con la casaca argentina, a la que guio al triunfo en el Mundial de Qatar en 2022, ha cantado gol en 115 ocasiones a lo largo de 196 partidos.

Messi sigue así una carrera hacia el millar de goles en la que también está embarcado su gran rival histórico, el portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años sigue engordando en la liga saudita una cuenta de 965 goles.