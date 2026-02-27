El 19 de abril será el día en el que el Estadio Banorte vea a leyendas del futbol mundial jugarán en su césped, frente a cientos de aficionados mexicanos.

México y Brasil tendrán un choque de leyendas, como antesala de la Copa del Mundo de 2026. Y ahora, se han confirmado ya a más exjugadores icónicos, y poco a poco las plantillas van tomando forma.

La historia de Adriano un talento brillante y un destino complejo. Fuente: Freepik.

Lee también Copa del Mundo: ¿Cuáles son los 5 partidos más vistos en la historia del torneo?

Por Brasil, llegan dos íconos de una generación inolvidable: Kaká y Adriano, quienes se unen a Ronaldinho, Marcelo y Edmílson para conformar un plantel que combina talento, espectáculo y carisma; y que, sin duda, devolverá a la cancha esa esencia del fútbol brasileño que conquistó al mundo.

Del lado mexicano, la convocatoria revela a Jared Borgetti y Miguel Layún, quienes se suman a referentes como Rafa Márquez, Andrés Guardado y Pável Pardo. El resultado, un equipo que conecta distintas generaciones del fútbol nacional y que promete encender recuerdos de goles, partidos históricos y momentos que unieron a todo un país.

Jared Borgetti regresa al futbol; Irapuato, su nuevo destino / Foto: Imago7

NSN, empresa promotora y organizadora del evento, desarrolló una estrategia de precios verdaderamente accesibles que van desde los $600 pesos para que la afición pueda vivir una experiencia memorable, disfrutando de las nuevas zonas y hospitalities que ofrecerá el recién remodelado Estadio Banorte.

Se tiene previsto que el partido albergue una cifra cerca a los 65 mil asistentes, mientras que 36 figuras legendarias (18 por país), den un espectáculo que apelará a la nostalgia para muchos de los espectadores.