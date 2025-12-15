Enrique Bermúdez ha sido por décadas una de las voces más recordadas y queridas por los aficionados mexicanos, que los ha acompañado en incontables partidos de la Liga MX y también de Copas del Mundo.

Por si fuera poco, el 'Perro', creador de varios apodos a jugadores que hasta el día de hoy son recordados, y de 'n' cantidad de frase icónicas, también posee la mayor cantidad de Mundiales narrados para un cronista mexicano en la historia.

Las mejores narraciones del Perro Bermúdez en Mundiales Foto: Imago7

¿Cuántos Mundiales ha narrado el Perro Bermúdez?

Con un total de 12 Copas del Mundo de la FIFA, desde Argentina 1978 hasta Qatar 2022, De la Serna fue testigo privilegiado de los momentos más memorables del futbol internacional, al igual que fue siempre un fiel compañero de la Selección Mexicana.

Con ese estilo inconfundible y frases como “¡Zambombazo!”, “¡Donde las arañas tejen su nido!” o “¡Tirititito!” que se volvieron parte del vocabulario popular, Enrique Bermúdez ha colocado su nombre como un referente para nuevas generaciones de periodistas y narradores.

Estas son todas las Copas Mundiales que ha narrado el Perro Bermúdez:

Argentina 1978

España 1982

México 1986

Italia 1990

Estados Unidos 1994

Francia 1998

Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

El 'Perro' Bermúdez y su icónica narración al gol de Javier Hernández en el Mundial de 2010 Foto: Especial

