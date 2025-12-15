Enrique Bermúdez ha sido por décadas una de las voces más recordadas y queridas por los aficionados mexicanos, que los ha acompañado en incontables partidos de la Liga MX y también de Copas del Mundo.
Por si fuera poco, el 'Perro', creador de varios apodos a jugadores que hasta el día de hoy son recordados, y de 'n' cantidad de frase icónicas, también posee la mayor cantidad de Mundiales narrados para un cronista mexicano en la historia.
¿Cuántos Mundiales ha narrado el Perro Bermúdez?
Con un total de 12 Copas del Mundo de la FIFA, desde Argentina 1978 hasta Qatar 2022, De la Serna fue testigo privilegiado de los momentos más memorables del futbol internacional, al igual que fue siempre un fiel compañero de la Selección Mexicana.
Con ese estilo inconfundible y frases como “¡Zambombazo!”, “¡Donde las arañas tejen su nido!” o “¡Tirititito!” que se volvieron parte del vocabulario popular, Enrique Bermúdez ha colocado su nombre como un referente para nuevas generaciones de periodistas y narradores.
Estas son todas las Copas Mundiales que ha narrado el Perro Bermúdez:
- Argentina 1978
- España 1982
- México 1986
- Italia 1990
- Estados Unidos 1994
- Francia 1998
- Corea-Japón 2002
- Alemania 2006
- Sudáfrica 2010
- Brasil 2014
- Rusia 2018
- Qatar 2022
