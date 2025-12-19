El estadio Banorte (antes estadio Azteca), se convertirá en el primer recinto en la historia en albergar tres ediciones de una Copa del Mundo. Lo hizo en 1970, luego en 1986 y próximamente en 2026.

Para el siguiente año, la Selección Mexicana inaugurará el certamen en el Coloso de Santa Úrsula, que también recibirá más partidos de la máxima fiesta del futbol internacional.

Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay. FOTO: Imago7

¿A qué hora son los partidos del Mundial en la Ciudad de México?

GRUPO A México vs. Sudáfrica | 11 de junio 2026, 13:00

El Tri debutará en el mundial ante Sudáfrica justo como en 2010. Por primera vez en la historia, dos selecciones repetirán un partido inaugural y será en el Estadio Banorte.

GRUPO K, Uzbekistán vs. Colombia | 17 de junio de 2026, 20:00

Uno de los encuentros de la fase de grupos que disputará la selección colombiana en suelo azteca será en la capital del país, ante un rival que no debería darle complicaciones.

Grupo A, Repechaje UEFA vs. México | 24 de junio de 2026, 19:00

El último compromiso de los dirigidos por Javier Aguirre en la fase de grupos. Duelo clave para las aspiraciones del certamen.

Dieciseisavos de Final, 1.º Grupo A vs. 3.º Grupo C/E/F/H/I | 30 de junio de 2026, 19:00

Octavos de Final, Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 | 5 de julio de 2026, 18:00.

El Estadio Azteca continúa con sus trabajos de remodelación para el Mundial 2026. Foto: Especial

