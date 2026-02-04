Este domingo 8 de junio se llevará a cabo el Super Bowl LX entre los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle en lo que será el segundo partido por la definición del campeonato de la NFL en el estadio Levi's de Santa Clara, California.

Sin embargo, ese no será el evento más importante del año en ese inmueble, al menos no el único, ya que a partir de junio se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar un Súper Domingo y la Copa del Mundo en un mismo año.

El hogar de los 49ers de San Francisco en la NFL será sede de un Mundial por primera vez en su historia, ya que en la edición de 1994, los estadios elegidos en California fueron el Rose Bowl de Los Ángeles y el estadio de Stanford en San Francisco.

Esta vez fue elegido como uno de los 11 estadios de Estados Unidos que recibirán a las mejores selecciones del mundo.

A continuación, les presentamos qué partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo en el estadio Levi's, que durante la justa mundialista pasará a llamarse estadio Bahía de San Francisco por motivos comerciales.

¿QUÉ PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 SE JUGARÁN EN EL ESTADIO LEVI'S?

Sábado, 13 de junio: Qatar vs Suiza - Grupo B

Martes, 16 de junio 2026: Austria vs Jordania – Grupo J

Viernes 19 de junio: Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D

Lunes 22 de junio: Jordania vs Argelia – Grupo J

Jueves 25 de junio: Paraguay vs Australia – Grupo D

Miércoles 1 de julio: 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - Dieciseisavos de final

