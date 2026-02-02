Solamente 129 días nos separan del partido inaugural del en el estadio Ciudad de México entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. Esa tarde, el estadio Banorte hará historia como el primero en el albergar tres inauguraciones mundialistas y marcará el comienzo de una serie de partidos de fase de grupos que se llevarán a cabo en territorio azteca.

México tendrá un total de 13 partidos entre la primera instancia y la fase final. 10 de ellos, serán durante la fase de grupos, esparcidos entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

A continuación, te presentamos qué partidos de la fase de grupos se jugarán en México.

Lee también

Partidos de fase de grupos en Ciudad de México

  • México vs. Sudáfrica - Grupo A - 11 de junio 2026 a las 13:00 horas
  • Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K - 17 de junio de 2026 a las 20:00 horas
  • Repechaje UEFA vs. México - Grupo A - 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas

Partidos de fase de grupos en Guadalajara

  • Corea del Sur vs. Repechaje UEFA - Grupo A - 11 junio de 2026 a las 20:00 horas
  • México vs. Corea del Sur - Grupo A - 18 junio de 2026 a las 19:00 horas
  • Uruguay vs. España - Grupo H - 26 junio de 2026 a las 18:00 horas
  • Colombia vs. Repechaje Intercontinental - Grupo K - 23 junio de 2026 a las 20:00 horas

Partidos de fase de grupos en Monterrey

  • Repechaje UEFA vs. Túnez - Grupo F - 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas
  • Túnez vs. Japón - Grupo F - 20 de junio de 2026 a las 22:00 horas
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur - Grupo A - 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Mundial 2026: Estos son los días y horarios de los partidos nocturnos que se llevarán a cabo en México

Las Sedes

Mundial 2026: Estos son los días y horarios de los partidos nocturnos que se llevarán a cabo en México
Mundial 2026: Samuel García apuesta su sueldo a que Países Bajos jugará en Monterrey

Las Sedes

Mundial 2026: Samuel García apuesta su sueldo a que Países Bajos jugará en Monterrey